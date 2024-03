Igreja da Sé do Funchal encerra para obras de 1 a 5 de Abril

A partir da próxima segunda-feira e, ao longo da primeira semana de Abril, a Igreja da Sé do Funchal, estará encerrada para obras.

No dia 1, "iniciam-se os trabalhos de polimento e envernizamento de todo o soalho da igreja", informou a Diocese através de uma nota remetida às redacções.

"De 2 a 5 de Abril a igreja continuará encerrada", pelo que "todas as missas da semana serão celebradas na sacristia grande", indica a mesma nota.

No próximo sábado e domingo, dias 6 e 7 de Abril, as missas serão celebradas no interior da igreja da Sé, que voltará a encerrar entre os dias 8 a 12. Durante esse período, as missas voltarão a ser celebradas na sacristia grande.