Jesus coloca Al Hilal na final da Supertaça saudita à custa do Al Nassr, de Ronaldo

O Al Hilal, de Jorge Jesus, apurou-se hoje para a final da Supertaça da Arábia Saudita em futebol, ao bater por 2-1 o Al Nassr de Cristiano Ronaldo, expulso aos 86 minutos, em desafio disputado em Abu Dhabi.

Salem Al Dawsari, aos 62 minutos, e o brasileiro Malcom, aos 73, fizeram os golos da equipa do técnico Jorge Jesus e do futebolista Ruben Neves, enquanto o Al Nassr, do treinador Luís Castro, reduziu pelo senegalês Sadio Mané, aos 90+9, já com um jogador a menos.

Titular a par do também internacional luso Otávio, Cristiano Ronaldo foi expulso aos 86 minutos, após envolver-se com um adversário: de cabeça perdida, demorou a sair de campo, atirou a braçadeira de capitão em direção a Otávio, deixando-a a meio caminho, e, ironicamente, pediu aos adeptos que aplaudissem o árbitro.

O embate entre os primeiro e segundo classificados do campeonato, com vantagem de 12 pontos para a formação de Jorge Jesus, contou com apenas um lance emotivo na primeira parte, que o guarda-redes colombiano Ospina defendeu, em dificuldade, a remate de Al Hamdan, do Al Hilal.

Nos descontos da primeira parte, Otávio marcou, ao segundo poste, contudo, Cristiano Ronaldo, em posição de fora de jogo, já tinha tentado o desvio, invalidando assim o lance: de nada valeu a forte pressão sobre a equipa de arbitragem.

Foi em ataque rápido que Al Dawsari, a passe do capitão Milinkovic-Savic, se isolou na esquerda e, com a ponta da chuteira, inaugurou o marcador.

Aos 73, Michael cruzou na direita para o centro da área, onde Malcom, sem marcação eficaz, cabeceou para o 2-0, que parecia sentenciar a partida.

O Al Nassr persistiu na procura do golo, que surgiria apenas aos 90+9, com Sadio Mané a desenvencilhar-se de adversário na pequena área e a rematar a contar.