Saiba o que dizem os jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Crime em Sintra. Engate na Net acaba em roubo à mão armada"

- "Tragédia em Troia arrisca ficar sem culpados"

- "Nova época. Benfica chama Mourinho"

- "Sporting. Liverpool aperta cerco a Amorim"

- "Política. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos trocam cartas"

- "Dívida de 310 milhões. Caixa vende em leilão bandejas de prata de Berardo"

- "Baixos rendimentos. Mais reembolso de IRS com juros dos certificados"

- "Moçambique. 98 mortos em naufrágio de barco"

- "Bispos. Igreja sem data para pagar a vítimas de abusos"

Público:

- "Fundos e sociedades de investimento revolucionam agricultura em Portugal"

- "Sul de Gaza. A retirada de Israel e o regresso a casas onde é impossível viver"

- "Eleições europeias. Rui Moreira só quer ser cabeça de lista se depois for comissário"

- "Transição digital. Milhões do PRR condicionam decisão sobre exames digitais"

- "Desde 2019. Mais de 25 mil emigrantes regressaram ao país"

- "Tribunal Europeu. Seis jovens portugueses fazem história na litigância climática"

- "Novo Governo. Com as artes em tumulto em França e no Reino Unido, o que esperar de uma Cultura AD?"

- "Troca de cartas. Líderes do PS e do PSD aproximam-se para valorizar carreiras na função pública"

Jornal de Notícias:

- "Maioria dos jovens ganha menos de mil euros líquidos"

- "Centenário dos bombeiros voluntários portuenses. 100 anos sem condições"

- "Corporação recusa serviços por falta de efetivos e critica apoios insuficientes por parte do Governo e da Câmara"

- "Função Pública. Montenegro avisa que negociações competem ao Governo"

- "Saúde. Marcelo pede para não se desperdiçar Fernando Araújo"

- "Direita. Passos Coelho pisca olho ao Chega e Ventura lança-o na corrida a Belém"

- "Braga. Ataca irmã com foice por causa de terreno e morre atropelado pelo comboio"

- "Troia. Viagem que acabou em tragédia custou 50 euros"

- "FC Porto. Portistas esbanjam 15 pontos em jogos com expulsões"

- "Análise. Festa do título do Sporting entre Dragão e Alvalade"

- "Arábia. Ronaldo perde com Jesus e vê vermelho"

Diário de Notícias:

- "91% das empresas sem trabalhadores para objetivos da economia verde"

- "Consenso. Cartas entre Rato e São Bento põem pressão num Retificativo"

- "Convergência. Passos volta a ligar imigração a segurança e Ventura cola discurso ao Chega"

- "Iniciativa. Mayan avança para pôr liberais a crescer nas próximas eleições"

- "Ensino superior. Universidades vão ter 'semestre zero' para alunos dos PALOP"

- "Sporting. Liverpool aperta o cerco. Sair por 10 ou 20MEuro, eis a questão para Amorim"

- "Ucrânia. 'Isto não pode acontecer'. Central nuclear de Zaporíjia atacada após 17 meses de trégua"

inevitável:

- "imprescindível"

- "Um país chamado turismo"

- "Montenegro aceita repto de Pedro Nuno Santos para reunião"

- "Pedro Passos Coelho apresenta livro contra identidade de género"

Negócios:

- "Exposição da almofada das pensões à dívida pública volta a ser questionada"

- "Projetos cripto já receberam 11 milhões de euros do PRR"

- "Radar África. Disputa da Aenergy com Angola chega à arbitragem"

- "Energia. Solarealize e EDP investem 500 milhões na Roménia"

- "Matérias-primas. Irídio. Este desconhecido é o novo metal mais valioso"

- "Habitação. Juros altos estão a perder influência no preço das casas"

O Jornal Económico:

- "Peso das exportações do calçado no PIB cai para metade em 20 anos"

- "Sines atingido por vaga mundial de cancelamentos de projetos de hidrogénio"

- "BES tem 175 milhões de ativos para cobrir 10,6 mil milhões de passivo"

- "BCP corta 90% nos juros da oferta base de depósitos a prazo"

- "Jerónimo Martins ganha 3% e lidera início da semana"

- "Governo espanhol também vai acabar com os vistos gold"

- "Lula anuncia aposta forte no transporte marítimo global"

- "Mercado de crédito e assembleia de acionistas da Vinci"

Record:

- "Sporting. Amorim não quer conversas. Treinador e SAD só pensam no título até ao fim da época"

- "Benfica. Saída de Schmidt custa 22 MEuro"

- "FC Porto. Líder Europeu. Dragão é rei dos cartões escusados"

- "NBA. Neemias na final da G League"

- "Arábia Saudita. Al Hilal-Al Nassr (2-1). Jesus ganha e CR7 é expulso"

A Bola:

- "A sombra de Mourinho. Benfica obrigado a reagir e a negar contactos por novo treinador"

- "Sporting. Franco Israel seguro na baliza mesmo quando Adán voltar"

- "FC Porto. Zé Pedro e Otávio no eixo da defesa"

- "Internacional. Aí está de novo a Champions"

- "Arábia Saudita. CR7 expulso em derrota frente a Jesus"

- "Entrevista A Bola. 'Os árbitros não são profissionais', Duarte Gomes"

O Jogo:

- "Liga Europa 'custa' 30 MEuro. A nove pontos dos lugares da Champions, FC Porto encaixará apenas 12 MEuro na segunda prova da UEFA"

- "Sporting. Liverpool já iniciou contactos. Ingleses falaram com os gestores da carreira de Rúben Amorim"

- "Benfica. Milhões a depreciar no banco. Kokçu, Arthur Cabral e Jurásek renderam menos na Luz do que em 2022/23"

- "V. Guimarães. Último técnico a garantir um pódio pelo Vitória quer ver feito repetido - Cajuda puxa por Pacheco"

- "Braga. Joe Mendes afinado para brilhar. Treinadores que o moldaram explicam o progresso"