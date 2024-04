Lista do PS já foi apresentada à Comissão Política

Já foi apresentada a lista de candidatos do Partido Socialista às eleições regionais marcadas para 26 de Maio. Tal como o DIÁRIO deu a conhecer existe uma renovação no topo da lista se compararmos com aquela que foi a sufrágio em Setembro de 2023.

No entanto, surgem algumas novidades e onde está garantida a paridade e a representatividade de todas as concelhias até ao 23 lugar.

Paulo Cafôfo garantiu que esta é uma lista que representa o PS, mas, acima de tudo, aquilo que os madeirenses querem do partido. “É uma lista de excelência, em que temos união, qualidade, competência técnica e experiência política”, afirmou o líder socialista, destacando a renovação, verificado logo nos cinco primeiros candidatos

O presidente do PS-M destacou a experiência e o bom desempenho de Ricardo Franco e Emanuel Câmara como autarcas. “Eles tiveram a lucidez e a dignidade de perceber que, além de autarcas, podiam dar um contributo acrescido na Assembleia Regional”, sustentou.

Paulo Cafôfo adiantou ainda que a campanha eleitoral será "positiva, propositiva, muito clara e assertiva".

Eis a lista completa:

1 – Paulo Cafôfo

2 – Marta Freitas

3 – Ricardo Franco

4 – Sara Cerdas

5 – Emanuel Câmara

6 – Sancha Campanella

7 – Sérgio Gonçalves

8 – Isabel Garcês

9 – Avelino Conceição

10 – Victor Freitas

11 – Olga Fernandes

12 – Jacinto Serrão

13 – Rui Caetano

14 – Patrícia Agrela

15 – Miguel Brito

16 – Gonçalo Aguiar

17 – Cátia Pestana

18 – Carlos Coelho

19 – Dorisa Aguiar

20 – António Alves

21 – Jesus Santana

22 – Sara Silva

23 – João Pedro Mendes

24 – Leonilde Cassiano

25. Cristina Filipa de Sousa Abreu Chaves

26. Gonçalo Filipe Moniz Jardim

27. Andreia Caetano

28. Tânia Maria Freitas Gonçalves Silva

29. António Jorge Nóbrega Quintal

30. Ana Sofia de Freitas Dias

31. Cláudia Sofia Alves da Costa

32. Duarte Fernandes

33. Márcia Mendonça

34. Júlio Curado

35. Catarina de Almeida

36. Filipe Balona

37. Márcia Santos Alves

38. Nilson José de Freitas Jardim

39. Ana Isabel Cró Oliveira

40. Ricardo Jorge Pontes Gouveia

41. Célia Magda Barros Pestana Fragoeiro

42. Urbano Sousa Ferreira

43. Lina José Gonçalves

44. António Leonardo Silva Santos

45. Audília Sousa

46. Nádia Melim

47. Diogo José Costa Serrão Goes