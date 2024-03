Francisco Franco debate "50 anos de Liberdade: memórias e estórias do 25 de abril"

Para assinalar os "'50 anos da 'Revolução dos Cravos' (ou também designada 'Revolução de Abril'), como ficou conhecido o processo que culminou na deposição do regime do Estado Novo e na implantação da liberdade e democracia em Portugal, particularmente com a entrada em vigor da Constituição de 1976, aprovada a 2 de Abril", recorda a Escola Francisco Franco sobre uma palestra na próxima quinta-feira para marcar o 25 de Abril de 1974.

"Para quem a ele assistiu (e não só), o dia 25 de Abril de 1974 foi uma daqueles momentos em que, numa explosão de emoções pessoais e coletivas, se suspendeu a respiração de um povo – e o véu do tempo cortou com a linha ‘esboçada’ – e um novo sentido/rumo despontou do passado para o povo português. Por outras palavras, durante algumas horas daquele singular e memorável dia, todas as esperanças se fizeram presentes e passaram a ser o grande desafio de toda uma nação, agora que um novo e inexplorado futuro havia sido conquistado!", acrescenta.

Aliás, reforça, "a originalidade dos acontecimentos daquele dia viriam a figurar nos manuais de História das gerações vindouras, mas hoje, infelizmente, parecem querer cair no esquecimento coletivo e pouco (ou nada) são abordados e desenvolvidos nas salas de aula das nossas escolas", tais como "a guerra do Ultramar (Guiné-Bissau, Angola e Moçambique), que mobilizou cerca de noventa por cento da população jovem masculina do país – e que originou perto de 10 mil mortos – era a causa de muita da emigração clandestina entre a juventude, mas, como todas as guerras, também esta haveria de chegar a um fim".

Miguel Alexandre Palma Costa, que assina a nota da Escola, realça que "alguns destes factos históricos, contrariedades e distintos desafios do pré e pós-25 de Abril de 1974 serão decerto abordados pelos dois oradores convidados para o evento".

"Jesus Maria Sousa (Professora Catedrática na Universidade da Madeira, desde 2004. Licenciada em Filologia Germânica pela Universidade de Lisboa. Mestre em Análise e Organização do Ensino pela Universidade do Minho, e doutorada em Lettres et Sciences Humaines pela Université de Caen, França. É atualmente membro do Conselho Nacional de Educação)" é uma das palestrantes, e Francisco Simões (Professor, pintor e escultor. Formado na Escola de Artes Decorativas António Arroio. Em 1967, é bolseiro da OCDE em Roma, Turim, Novara, Verona e Milão, e em 1968 trabalha no Museu do Louvre. Depois de viver no Funchal, onde inicia a carreira docente, regressa a Lisboa e instala residência e atelier, em Sintra (1991). Atualmente vive na cidade do Funchal", é outro.

A palestra/debate sobre o 25 de Abril de 1974 terá lugar no próximo dia 13 de Março, pelas 10h00, na sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco (Funchal). O evento é organizado pelo projeto da Escola Secundária de Francisco Franco, 'Educação, Cidadania e Democracia para o século XXI' – em colaboração com os grupos disciplinares e Filosofia e História –, e contará com a presença de professores e alunos.

"O objetivo desta atividade é promover e transmitir, junto da geração Z, muito do que simboliza o acontecimento histórico do 25 de abril de 1974 e o seu valor/significado na transição para a democracia em Portugal, mas também compreender a evolução democrática do nosso país e Região no último meio século", termina.