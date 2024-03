Continente reúne parceiros locais pela terceira vez

O Modelo Continente Madeira volta a reunir, esta quarta-feira, os seus parceiros e fornecedores locais do sector alimentar, sem incluir os produtos frescos, naquele que será o terceiro encontro do género já realizado na Região.

Na iniciativa que está agendada para as 14 horas vão participar 50 pessoas, sobretudo fornecedores regionais da área alimentar, mas, também, algumas marcas nacionais que têm agentes locais. Estamos a falar de todos os produtos alimentares não frescos, como sejam as mercearias (arroz, massas, só para exemplificar alguns)ou as bebidas (cerveja, refrigerantes, espirituosas, entre outras). Algumas das marcas regionais que vão participar neste encontro são líderes de mercado destacados no seu segmento, aspecto que ganha maior relevância tendo em conta os mercados em causa.



Para as 16h30 está prevista uma mesa-redonda, onde será abordada a temática ‘O desafio das marcas num mercado em mudança’.

De acordo com a informação avançada pela própria marca, o Continente está presente na Madeira desde 1996, garantindo, presentemente, 1.100 empregos directos, distribuídos pelas 16 lojas Modelo Continente espalhadas pela Região, e as respectivas estruturas de apoio.

No total, o Modelo Continente é apoiado por 60 parceiros locais do sector alimentar, que, diariamente, fornecem todas as lojas da marca na Madeira. Desses apenas 26 são parceiros exclusivamente regionais, aos quais se juntam outros 31 parceiros nacionais, com representação própria na Região.

No ano passado, a marca aumentou as suas vendas no sector alimentar na Região em cinco milhões.

Mas há outras iniciativas previstas para esta quarta-feira, na Madeira.

Agenda

09h00 - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

9h30 - Jorge Carvalho participa na sessão de abertura do Encontro de Orientação Vocacional, subordinado ao tema ‘O papel dos diferentes intervenientes no processo de orientação’. Vão marcar presença 50 professores e técnicos dos Serviços de Psicologia e Orientação das escolas da RAM. Iniciativa acontece no auditório do Instituto para a Qualificação.

09h30 - Abertura do IV Encontro Regional das Universidades Seniores da RAM, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal.

09h30 – a ACIF promove a acção de formação ‘Encerramento Fiscal 2023 (casos práticos)’, uma iniciativa realizada em parceria com a Associação Portuguesa de Empresas de Contabilidade e Administração. Terá como formador convidado o Prof. Doutor Carlos Quelhas. Iniciativa acontece na sede da ACIF.

10h00 – a Escola Secundária Francisco Franco promove o debate ‘50 anos de Liberdade: memórias e estórias do 25 de Abril’, tendo como oradores convidados Jesus Maria Sousa e Francisco Simões.

11h00 - reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, da Assembleia Legislativa da Madeira.

12h00 - Miguel Albuquerque realiza uma visita ao Porto Santo, com passagem pela obra da Unidade Local de Saúde e participação na cerimónia de entrega do galardão de ‘Melhor Praia da Europa’ à Câmara Municipal do Porto Santo (17 horas).

12h00 - conferência de imprensa de apresentação da 3.ª Maratona das Artes, no Salão Nobre da Câmara Municipal do Funchal.

16h30 – a Câmara Municipal da Ponta do Sol promove sessão de esclarecimento sobre Simplex Urbanístico, no seu Salão Nobre.

19h00 - inauguração do ‘Art In Forum’, com a exposição ‘enquanto’a humanidade’, no corredor do Piso 1, do Forum Madeira.

Efemérides

1881 - Assassinato do Czar Alexandre II por militares da Narodnya Volya (Vontade do Povo).

1938 - Adolf Hitler anuncia a anexação da Áustria ao III Reich. A "resolução da questão judaica" é entregue às SS.

1939 - Ultimato de Adolf Hitler à Checoslováquia sobre a entrega dos territórios além dos Sudetas.

1957 - O cinema português estreia-se na RTP com o filme "Fado, Histórias de uma Cantadeira", de Perdigão Queiroga, com Amália Rodrigues e Virgílio Teixeira.

1962 - A Comissão de Descolonização da ONU exige ao ditador português Oliveira Salazar condições que permitam a visita dos seus delegados aos territórios africanos sob administração portuguesa. Salazar recusa.

1966 - Jonas Savimbi, dissidente da FNLA, funda, no interior de Angola, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola.

1984 - Começam as conversações entre Portugal, África do Sul e Moçambique sobre a barragem de Cahora-Bassa.

2002 - O Conselho de Segurança da ONU reconhece o Estado Palestiniano.

2009 - O Governo português anuncia a criação de uma base de dados dos sem-abrigo.

2013 - O cardeal arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, é eleito Papa pelos 115 cardeais reunidos em Roma, assumindo o nome de Francisco.

2017 - Um crânio com cerca de 400 mil anos é descoberto em Portugal e constitui o fóssil humano mais antigo encontrado no país.

2020 - Covid-19: A Conferência Episcopal Portuguesa suspende as missas, catequeses e outros atos de culto.

