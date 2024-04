Só a Premier League tem emoção garantida até ao fim

Com o triunfo do Sporting frente ao Benfica, sábado em Alvalade, também a Liga portuguesa ficou com a questão do título muito bem encaminhada, já que a equipa orientada por Rúben Amorim tem agora quatro pontos de vantagem sobre as ‘águias’ e ainda um jogo por realizar – em atraso diante do Famalicão.

Nas principais ligas europeias, Portugal junta-se, assim, à tendência de reservar pouca emoção para as últimas jornadas em termos de discussão pelo título de campeão nacional. Só Inglaterra, com a ‘sua’ Premier League, parece escapar a essa regra. Há três candidatos quando ainda faltam sete jornadas. O Arsenal lidera com 71 pontos, em igualdade com o Liverpool e apenas um de vantagem sobre o Manchester City.

Liga inglesa., Imagem flashscore.com

Sporting muito perto

Mesmo assim, o outro campeonato que ainda pode ter algum equilíbrio na recta final é o português, mas tal implicaria a perfeição do lado do Benfica e muitas falhas leoninas. O próprio treinador das ‘águias’, Roger Schmidt, admitiu que a discussão do título ficou muito mais difícil após a derrota (2-1) no ‘clássico’ de Alvalade.

Com o FC Porto afastado da corrida bastante cedo, a regularidade leonina deve levar o Sporting à conquista do título, repetindo a proeza de 2020/2021, mas desta vez sem restrições nas bancadas e nos festejos. No último título, também com Rúben Amorim, o mundo ‘atravessava’ ainda a pandemia de covid-19. A confirmar-se, será o 20.º título de campeão nacional para o Sporting no futebol.

Liga portuguesa., Imagem flashscore.com

Inter recupera trono

Foi tem em 2020/2021 que o Inter festejou o título pela última vez. Ainda com um jogo por realizar, que decorria à hora em que foi feito este Explicador, os ‘nerazurri’ já levavam 11 pontos de vantagem sobre o AC Milan, 2.º classificado e grande rival. O Inter, de Simone Inzaghi, está a caminho do 20.º título de campeão italiano.

Liga italiana. , Imagem flashscore.com

Leverkusen, um título inédito

Já não vai escapar. O Bayer Leverkusen está a uma vitória de conquistar o primeiro título de campeão na principal Liga da Alemanha. A equipa orientada por Xabi Alonso tem, assim, encontro marcado com a história. Após 28 jornadas, são 16 os pontos de vantagem sobre o Bayern Munique, campeão, de forma consecutiva, nas últimas 11 temporadas.

Liga alemã., Imagem flashscore.com

PSG, outra vez

Em França já não é novidade. O Paris Saint-Germain prepara-se para ser campeão. Outra vez. Um domínio só duas vezes ‘interrompido’ nos últimos anos, a última pelo Lille, em 2020/2021, e antes pelo Mónaco, então orientado pelo madeirense Leonardo Jardim, em 2016/2017.

Esta temporada, com 28 jornadas decorridas, os parisienses, comandados por Luis Enrique, têm 10 pontos de vantagem sobre o Brest, 2.º classificado. O título está novamente à vista na capital francesa, embora a Liga dos Campeões seja o grande objectivo do PSG, que tem encontro marcado com o Barcelona nos quartos-de-final da prova milionária.

Liga francesa., Imagem flashscore.com

Real domina em Espanha

O Real Madrid tem oito pontos de vantagem sobre o Barcelona quando faltam, precisamente, oito jornadas para o final do campeonato. O título já não deve escapar aos comandados de Carlo Ancelotti. Caso se confirme será a recuperação do ‘trono’ em Espanha, depois de ter visto o título ‘fugir’ para o Barcelona na temporada passada.

Liga espanhola., Imagem flashscore.com

PSV quase, quase…

Com o Ajax longe da glória, só o Feyenoord consegue fazer frente ao PSV, mas esta época não o suficiente para prolongar a discussão do título até ao fim. A equipa de Eindhoven, orientada por Peter Bosz, tem nove pontos de vantagem sobre o rival de Roterdão.