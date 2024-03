28% decidem em quem votam “mais em cima da eleição”

28% dos inquiridos na maior sondagem realizada nos últimos dias na Região assumem que só escolhem em quem vão votar “mais em cima da eleição”.

O estudo de opinião encomendado pelo DIÁRIO e pela TSF-Madeira à Aximage mostra ainda que 68% decidem em quem votar “muito antes da eleição", sendo por isso pouco influenciados pela campanha eleitoral, havendo apenas 4% que não sabem ou não respondem à questão.

No comparativo com o último estudo da Aximage para o DN/JN e TSF verifica-se que na Região há mais gente a decidir mais perto do sufrágio do que no resto País, já que a sondagem nacional 72% fazem opções "muito antes da eleição e 24% "mais em cima da eleição".

A antecedência da decisão de voto é apenas uma das questões colocadas aos recenseados na Região no estudo que tem como objectivo principal conhecer a intenção de voto nas Eleições Legislativas Nacionais e o posicionamento dos madeirenses em relação a dois importantes temas da actualidade política.

Aspectos que revelaremos em pormenor na edição de amanhã do DIÁRIO e nos noticiários da TSF e que motivam debate na nossa rádio e no Facebook, a partir das 10h30.

Eis a ficha técnica do estudo:

Objectivo do estudo: Sondagem de opinião realizada pela Aximage - Comunicação e Imagem Lda. para a intenção de voto nas Eleições Legislativas Nacionais e temas da actualidade política.

Universo: Indivíduos maiores de 18 anos residentes na Região Autónoma da Madeira.

Amostra: Amostragem por quotas, obtida a partir de uma matriz cruzando sexo, idade e região (3), a partir do universo conhecido, reequilibrada por género (2) , idade (3) e região (3). A amostra teve 512 entrevistas efectivas: 213 realizadas em CAWI e 299 realizadas em CATI; 252 homens e 260 mulheres; 156 entre os 18 e os 34 anos, 185 entre os 35 e os 49 anos, 171 com 50 e mais anos.

Técnica: Aplicação online – CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – de um questionário estruturado a um painel de indivíduos que preenchem as quotas pré-determinadas; entrevistas telefónicas – metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) do mesmo questionário devidamente adaptado ao suporte utilizado. O trabalho de campo decorreu entre 21 e 29 de fevereiro de 2024. Taxa de resposta: 41,53%.

Margem de erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de + ou - 4,3%.

Responsabilidade do estudo: Aximage – Comunicação e Imagem Lda., sob a direção técnica de Ana Carla Basílio.