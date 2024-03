Universidade da Madeira entrega diplomas da Bolsa de Estudo por Mérito

O Colégio dos Jesuítas acolhe, esta quarta-feira, 20 de Março, a cerimónia de entrega de diplomas comprovativos de atribuição da Bolsa de Estudo por Mérito aos melhores alunos da Universidade da Madeira, no ano lectivo 2021/2022.

A UMa explica que a Bolsa de Estudo por Mérito é um prémio pecuniário atribuído aos estudantes inscritos numa instituição de ensino superior, num ciclo de estudos de licenciatura, integrado de mestrado, de mestrado, curso de especialização tecnológica, ou curso técnico superior profissional que no ano lectivo a que se refere a atribuição da bolsa, tenham obtido aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos do ano curricular, que a média dessas unidades curriculares não tenha sido inferior a Muito Bom (16), e que apresentem o pagamento da propina regularizado à data da atribuição da bolsa.

O valor é definido anualmente, correspondendo a cinco vezes o salário mínimo nacional em vigor no início do ano lectivo em que a Bolsa é atribuída.