Conheça os destaques das capas dos jornais nacionais

Correio da Manhã:

- "Nem o Papa livra Rui Pinto dos emails do Benfica. Perdão da visita papal tirou 134 crimes"

- "Caos na A28. Duzentos mil euros de prejuízo em despiste de camião"

- "Fernando Madureira. Procuradora recusa libertação de 'macaco'"

- "FC Porto. Sérgio pede a equipa final sem falhas"

- "Benfica. Rui Costa furioso reúne-se com plantel e técnicos"

- "Sporting. Amorim apela a esforço extra para segurar liderança"

- "Economia. Bancos já baixam taxas de juro dos depósitos"

- "Mora. Socorre acidente em que morrem a mulher e a sogra"

- "Tráfico de droga. Lula congelada esconde milhões"

- "Educação. Mais de 40 mil alunos nas escolas sem professor"

Público:

- "Ameaça. Por vezes há um incerto silêncio à minha volta... Que me quer ferir e rasga / Me ameaça e desgraça / Me deseja e me desata. Poema inédito de Maria Teresa Horta, diretora convidada [do jornal]"

- "Ser mulher em liberdade. Especial 34.º aniversário"

- "Entrevista a Maria Teresa Horta: 'Um país fascista é uma coisa muito perigosa'"

- "Feminismo: 'Democracia, sim, falocracia, não'. A manifestação de 13 de janeiro de 1975"

- "Política: 'Os partidos são máquinas avessas às mulheres'"

- "Lideranças: 'As mulheres enfrentam obstáculos constantes'"

- "Desporto. Pequenas conquistas contra grandes injustiças"

- "Sexualidade. A escola ainda não fala do que rapazes e raparigas querem debater"

- "Lisboa: Há um plano para criar casas acessíveis e pólo cultural no Beato"

- "Domingos Sequeira. Pintura Descida da Cruz vai estar à venda em Maastricht"

- "'Superterça-feira'. Um novo duelo entre Biden e Trump começa a ganhar forma"

- "Primeiro país. Constituição francesa passa a incluir direito ao aborto"

- "Legislativas 2024. Campanha da AD marcada por moderação, voto útil e notáveis"

Jornal de Notícias:

- "Ilegalidades fazem disparar fecho de alojamentos locais"

- "Tudo por tudo pelo voto. Pedro Nuno Santos esteve no Porto e Luís Montenegro em Bragança"

- "O país pergunta. Dez personalidades da sociedade civil questionam líderes políticos através do JN. Partidos respondem sobre segurança social. João Moreira de Campos, professor da Católica Porto Business School"

- "FC Porto. Nenhum outro goleou tantas vezes o clube da Luz"

- "Galeno. Jogador decisivo com as águias à beira de temporada épica"

- "Salvador Sobral. Cantor confessa falta de testosterona. Submete-se a um tratamento por ser intersexual"

- "Acidentes. Dia trágico com quatro mortes nas estradas do Sul. Despiste aparatoso de camião na A28 não fez vítimas"

- "Emails. Rui Pinto julgado apesar da amnistia do Papa"

- "Porto. Parque da Trindade encerra para obras"

- "Tráfico. Lulas e potas congeladas escondiam cocaína"

Diário de Notícias:

- "Banca. Renegociações de créditos dispararam 26% face há um ano"

- "Presidenciais EUA. Super Terça-Feira sem chama para confirmar Biden e Trump como candidatos. Professora de Ciência Política em Boston, Daniela Melo: 'Há um ano Trump não parecia inevitável'"

- "Ovar. Deputado municipal do CDS faz participação ao Ministério Público"

- "Entrevista. Sérgio Godinho: 'Acho que há uma certa desconfiança por estar a tocar numa área diferente da música'"

- "Lisboa. Arroios limita acesso de imigrantes a atestados de residência"

- "Onde estava há 50 anos? Rita Cardoso Pinto, diplomata"

- "FNAM. Cerca de mil médicos ainda não receberam aumento"

- "Luís Montenegro. O homem que não desiste de ser primeiro-ministro"

Negócios:

- "Mais ricos concentrados em oito concelhos do país"

- "Teresa Gonçalves, CEO do grupo SATA: 'Muita coisa tem de ser ajustada' na privatização da SATA"

- "Legislativas 2024. Série 5 dias. Fiscalidade. Todos querem baixar impostos, mas receitas variam muito"

- "Falida Soares da Costa insiste em leiloar 'online' a sede por 6,9 milhões"

- "Margens de lucro ainda pesam no aumento do preço dos alimentos"

- "Radar África. O gás de Moçambique e duas perguntas fatais"

O Jornal Económico:

- "Renegociação de créditos às empresas em máximos de 2020"

- "'Ou se melhora a qualidade dos serviços ou se baixam os impostos'. [Presidente da Associação dos Contribuintes, Paulo Carmona]"

- "Lucros de maiores bancos privados disparam 74% para 3,3 mil milhões de lucros em 2023"

- "FMI deixa aviso a Lagarde e Powell: não baixem as taxas dos juros 'muito cedo' e 'muito rápido'"

- "Topo da Agenda: Mota-Engil, NOS e PIB italiano"

- "Especialistas alertam para 'falta de peças no puzzle' do Simplex Urbanístico"

- "Worldcoin já tem perto de 300 pessoas a recolher dados de retina em Portugal"

Record:

- "Benfica. Schmidt sob pressão. Contestação cresce após goleada no Dragão"

- "Sporting. Pote lesionado"

- "FC Porto. Galeno e Francisco nos planos de Martínez. Pré-convocados para a seleção"

- "Futsal. Sporting-Benfica (3-2). Leões seguem em frente na Taça"

- "SP Braga. Djaló rende já 15 MEuro"

- "Emails do Benfica e de outras entidades. Rui Pinto julgado por 242 crimes"

A Bola:

- "Benfica. Os pecados de Schmidt. Razões para a goleada no dragão"

- "Rui Costa segura treinador"

- "Sporting. 4 anos de Rúben Amorim com o leão mais dominador"

- "FC Porto. Galeno mais influente que nunca"

- "SC Braga. Álvaro Djaló confirmado no Athletic Bilbau por 15 milhões de euros"

- "Futsal. Sporting afasta Benfica da Taça"

O Jogo:

- "'Vulgarizámos uma grande equipa como é o Benfica'. Pinto da Costa destaca juventude e qualidade do plantel do FC Porto que goleou o rival"

- "Benfica. Schmidt na linha de tiro. Benfiquistas ouvidos por O Jogo apontam o dedo ao treinador"

- "Rui Costa passou várias horas no Seixal, mas segura o alemão"

- "Sporting. Gyokeres no topo da Europa. Ninguém fez mais no ano civil: 14 jogos, 14 golos"

- "Braga. Djaló rende 15 MEuro já. Venda ao Athletic Bilbau pode chegar aos 20,5 MEuro por objetivos"

- "Carlos Pereira Santos 1961-2024. O Jogo perdeu um gigante"