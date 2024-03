Rui Rocha descredibiliza sondagem que dá BE e CDU à frente da IL

O presidente da Iniciativa Liberal descredibilizou hoje a sondagem que coloca aquele partido atrás do BE e CDU, e insistiu que o PS, que aparece à frente, tem de dizer se vai envolver o PCP numa solução governativa.

"Eu não atribuo credibilidade a essa sondagem [JN/TSF/DN], mas se lhe querem atribuir credibilidade então temos de olhar para aquele cenário que sai daquela sondagem e perguntar ao PS, que também aparece à frente, e repito que não acredito na sondagem, se numa futura solução que poderia resultar dessa sondagem, na qual eu não acredito, repito, se vai envolver nessa solução um partido como o PCP num momento em que se alastra a possibilidade de guerra na Europa", afirmou Rui Rocha, no final de um jogo de voleibol e futebol na praia de Matosinhos, no distrito do Porto.

A sondagem do JN/TSF/DN divulgada hoje dá o PS à frente da AD e o Chega, BE e CDU à frente da IL.

Naquela que foi a primeira ação de campanha do dia para as eleições legislativas, o dirigente liberal insistiu que quem quer acreditar naquela sondagem tem de perguntar ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, se pretende envolver numa solução governativa, que acredita que não se vai concretizar, o PCP, que "é um partido contra a NATO, que tem posições conhecidas mais perto de Putin [Presidente russo] do que das posições europeias e das posições ocidentais".

E acrescentou: "Se acreditarmos nessa sondagem, coisa que eu não faço, então a pergunta séria a fazer ao PS é o que vai fazer com essa solução que sai dali".