Cinema fantástico, 'thriller' e terror em destaque a partir de hoje no Funchal

Arranca hoje, no Funchal, a 8.ª edição do Madeira Fantastic FilmFest, um festival dedicado ao cinema fantástico, thriller e de terror, que traz a possibilidade de os madeirenses poderem assistir, gratuitamente, aos 21 filmes que estarão em exibição.

A edição deste ano acontece entre hoje e o próximo sábado, 23 de Março, na Sala Multiusos do Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF). A produção está a cargo da ‘Cinema 4 Latas Coop V.’, que é também responsável por renomeados festivais desta natureza noutros países, nomeadamente em Espanha, com destaque para o Rural FilmFest. A direcção operacional do festival é repartida entre Nohelia Rodrigues Andrade, Jaume Quiles e Alberto Gutierréz.

Concorreram ao festival mais de duas centenas de produções, enquadradas nas categorias de Melhor Curta-Metragem e Longa-Metragem Nacional e Internacional, bem como Melhor Curta-Metragem Madeirense. Entre os inscritos contam-se filmes provenientes dos Estados Unidos da América, de Espanha, de França, do Reino Unido, de Itália, do Brasil e, naturalmente, de Portugal.

Como referido, as sessões são gratuitas e acontecem durante quatro dias, sempre a partir das 19 horas. Para hoje conte com a exibição dos seguintes filmes: ‘Amaia's Guests’, dir. George Todria (Espanha); ‘Paralysis’, dir. Inês Monteiro (Portugal); ‘Mångata’, dir. Maja Costa (Alamanha); ‘Dativa’, dir. Daniel Calavera (Espanha); ‘Heat Wave’, dir. Isaac Berrocal Bravo (Espanha); ‘Oldmen Rule’, dir. Alexander Gavrilov (Federação Russa); ‘Co-Haunting’, dir. Adrián Carande, Pepe Rico Piqué & Paula Sánchez Álvarez (Espanha); ‘Sincopat’, dir. Pol Diggler (Espanha); ‘Dead Wheel’, dir. Ariana Santos & Virgínia Barbosa (Madeira-Portugal).

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

9h00 - Reunião Plenária da Assembleia Legislativa da Madeira.

10h45 – apresentação do ‘Jogo da Sustentabilidade’, na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, com a participação de Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente. Trata-se de uma iniciativa no âmbito do projecto ‘ESIA - Educar para a Sustentabilidade, Inovação e Ambiente’, que tem como objectivo promover a alteração de comportamentos individuais e colectivos que possam contribuir para a transição de uma economia circular e para a sustentabilidade. Cerca de meia hora depois, pelas 11h10, irá acompanhar o projecto ‘Campanha Energia Habitação’, com o qual os alunos são desafiados a conceber e promover uma campanha de sensibilização para a eficiência energética e aproveitamento de energias renováveis dirigida ao sector residencial.

11h00 – Miguel Albuquerque visita as obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

14h30 - abertura da exposição ‘A ilha do Tesouro – do Baú à Aventura’, na Biblioteca de São Vicente. Esta mostra resulta do Projecto de Leitura das turmas B e C de 7.º ano, sob responsabilidade da docente Dina Gouveia, na qual serão apresentadas algumas personagens do livro.

16h00 - cerimónia de entrega dos diplomas comprovativos de atribuição da Bolsa de Estudo por Mérito aos alunos da Universidade da Madeira. A cerimónia terá lugar no Edifício da Reitoria da UMa, no Colégio dos Jesuítas.

18h00 - cerimónia de abertura do ‘Mercado de Usados’, uma iniciativa da ACIF-CCIM, que decorre no Madeira Tecnopolo, entre as 10 e as 22 horas.

18h00 - iniciativa no âmbito do 562.º aniversário da Ribeira Brava, com uma palestra proferida por Luís Sousa, com o tema ‘Inovação e Empreendorismo’. A sessão acontece no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Efemérides

1727 - Morre, aos 84 anos, o cientista inglês Isaac Newton, que estabeleceu as leis da Mecânica.

1815 - Napoleão Bonaparte entra em Paris para iniciar o segundo e último período de domínio, o chamado Governo dos Cem Dias.

1911 - Primeira greve geral em Portugal. Só em Lisboa aderiram 65 mil pessoas.

Na foto, a greve geral de 1912., Foto BNP

1942 - II Guerra Mundial. Em Portugal, é determinado o racionamento da energia elétrica e de gás.

1988 - O Irão acusa o Iraque de ter utilizado armas químicas contra a revolta curda, no norte do país.

1992 - Os escritores portugueses Sophia de Mello Breyner Andresen e José Saramago contam-se entre os mais de 7500 intelectuais, de 43 países, que lançam a moção internacional contra a ocupação de Timor-Leste pela Indonésia.

Foto DR/Arquivo

2003 - Guerra do Golfo. Às 02:35, hora de Lisboa, começam os bombardeamentos da capital iraquiana.

2005 - Os ministros das Finanças Europeus chegam a acordo sobre a revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento.

2006 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, promulga o primeiro diploma do mandato presidencial, que alinha o Ensino Superior português com o Processo de Bolonha.

2014 - Os chefes de Estado e de Governo da UE, reunidos em Bruxelas, decidem reforçar as sanções contra a Rússia devido à anexação da Crimeia, acrescentando 12 nomes à lista de pessoas alvo de sanções.

2016 - O Presidente norte-americano, Barack Obama, torna-se o primeiro líder dos Estados Unidos a visitar Cuba nos últimos 88 anos.

2018 - O ex-Presidente francês, Nicolas Sarkozy, é detido para ser interrogado pela polícia no âmbito de uma investigação sobre o financiamento da sua campanha eleitoral em 2007.

Foto DR/Arquivo/JN

2019 - A Comissão Europeia anuncia uma multa de 1,49 mil milhões de euros à tecnológica Google por práticas abusivas na publicidade 'online' que condicionaram a concorrência, sendo a terceira penalização do género imputada por Bruxelas àquela companhia.

2020 - Covid-19: A Comissão Europeia anuncia uma suspensão das regras de disciplina orçamental impostas aos Estados-membros, para permitir que os estados-membros "estimulem o quanto quiserem" as suas economias.

2022 - O Benfica conquista pela 19.ª vez a Taça de Portugal de voleibol masculino, ao vencer a Fonte do Bastardo por 3-1, em final disputada em Viana do Castelo.

