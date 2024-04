Museu da Baleia da Madeira promove a 1.ª Edição do Concurso de Fotografia

O Museu da Baleia da Madeira (MBM) – Município de Machico, em linha com a sua missão e com o intuito de fomentar a criatividade, a expressão artística através da fotografia e estimular o espírito artístico associado aos recursos naturais, valorizando o MAR e o meio marinho, promove a 1.ª Edição do Concurso de Fotografia, intitulado 'OLHAR O MAR', subordinado ao tema o Mar, suas artes, biodiversidade e impactos ambientais, nas categorias Histórica e Contemporânea.

A participação no concurso é gratuita e aberta a todos os interessados, maiores de 18 anos, conforme regras de participação, devendo as inscrições para o concurso ser efectuadas, através de formulário próprio, até ao dia 28 de Abril de 2024.

As fotografias seleccionadas resultantes deste concurso integrarão uma exposição temporária no Museu da Baleia da Madeira, sendo atribuído um prémio ao primeiro classificado de cada categoria.

Eventuais esclarecimentos devem ser solicitados através do endereço de email [email protected].