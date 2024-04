2.ª edição do Green Market de Câmara de Lobos começa este sábado

Este sábado, pelas 13h00, começa a 2.ª edição do Green Market de Câmara de Lobos, que terá lugar na Praça da Autonomia, em frente à Câmara Municipal.

A 2ª edição do Green Market é uma iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e financiada pelo PRODERAM, através da Medida 19 - Apoio ao desenvolvimento local de base comunitária LEADER, Submedida 19.2 – Apoio à realização de operações no âmbito de estratégias de Desenvolvimento Local.

O Green Market consiste num eco-mercado com intuito de sensibilizar a sociedade para a economia circular e para apelar para consumos e práticas mais conscientes e ecológicas.

O evento contará com a participação de diversas marcas e microempresas que, em conjunto, partilham as mais variadas práticas sustentáveis no seu dia-a-dia, nomeadamente a utilização de matérias-primas biodegradáveis e de produtos de proximidade, a redução de resíduos, a reutilização de produtos, a promoção do 'refill' das suas embalagens e a reciclagem de materiais.

O evento disporá, ainda, de showcookings com degustação, música ao vivo, rastreios básicos de saúde, espaço de adopção de animais errantes, entre outras coisas mais.

A cerimónia contará com a presença da secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.