Museu Militar da Madeira assinala 106.º Aniversário da Batalha de La Lys

O Museu Militar da Madeira assinala o 106.º Aniversário da Batalha de La Lys com uma exposição temporária no Palácio de São Lourenço, que estará patente ao público entre hoje, 8 de Abril, e sexta-feira, 12 de Abril.

Amanhã, 9 de Abril, salienta uma nota da Zona Militar da Madeira, "dia que se assinala a referida batalha, o Museu abre as suas portas de forma gratuita a todos os que queiram visitar o museu e em particular esta exposição".

Recorda-se que "na batalha de La Lys a participação de madeirenses registou 1 morto e 6 prisioneiros que foram libertados cerca de 7 meses depois, a 11 de Novembro de 1918, data do Armistício que ditou o fim do primeiro grande conflito mundial" (1914-1918).

Acrescenta a ZMM que "o único herói madeirense morto nesta batalha, o Alferes de Infantaria João Paulo da Veiga Pestana, que dá o nome a uma artéria do Funchal, integrou o Corpo Expedicionário Português, e morreu em combate no dia 9 de Abril de 1918, na região de Laventie, na Flandres (França). Está sepultado no Cemitério Militar Português de Richebourg L'Avoué (França). O seu espólio é parte integrante do Museu Militar da Madeira".