II Edição do Green Market promove economia circular e sustentabilidade em Câmara de Lobos

Arrancou hoje e decorre até amanhã, na praça do município de Câmara de Lobos, a II edição do Green Market, uma iniciativa promovida pela autarquia e financiada pelo PRODERAM, que reúne marcas regionais com práticas sustentáveis e animação ao longo dos dois dias. Uma iniciativa que se integra na política ambiental da autarquia.

Na cerimónia marcaram presença o presidente da autarquia de Câmara de Lobos Leonel Silva e a secretária regional da Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes.

O Green Market consiste num eco-mercado que tem como objectivo sensibilizar a sociedade para a economia circular e promover consumos e práticas mais conscientes e ecológicas. Esta iniciativa contará com a participação de diversas marcas e microempresas que partilham práticas sustentáveis, como a utilização de matérias-primas biodegradáveis, produtos de proximidade, redução de resíduos, reutilização de produtos, promoção do "refill" das embalagens e reciclagem de materiais.

O evento, oferecerá ao longo destes dois dias uma variedade de actividades, incluindo showcookings com degustação, música ao vivo, rastreios básicos de saúde, espaço de adoção de animais errantes, entre outras atrações.

O presidente do município, Leonel Silva, enfatizou a importância desta iniciativa no contexto da política de responsabilidade ambiental do município. "O Green Market é um reflexo do nosso compromisso em promover práticas sustentáveis e conscientizar a população sobre a importância da economia circular. Estamos empenhados em criar um futuro mais verde e próspero para as gerações futuras", afirmou o presidente.

Esta iniciativa enquadra-se na política de responsabilidade ambiental levada a cabo pelo município. Neste âmbito a autarquia tem desenvolvido várias actividades, fazendo parte da rede de cidades circulares nacionais, designado por "RURBAN Link - Ligações Circulares entre áreas urbanas e rurais".

Esta rede pretende desenvolver parcerias Urbano-Rurais de forma a permitir que os municípios operem em conjunto para encontrar soluções para desafios urbanos comuns no âmbito da transição de uma economia linear para uma economia circular.

Além desta rede, Leonel Silva destacou a participação de Câmara de Lobos no programa ICC – International Cities Challange. Um dos maiores programas da EU para apoiar as cidades europeias a acelerar a transição verde e digital, sendo uma das 4 cidades portugueses selecionadas entre 64 cidades europeias de 17 países.

Este programa permitirá o desenvolvimento dos diversos Local Green Deals, utilizando tecnologia de ponta para melhorar a competitividade económica, a resiliência social e a qualidade de vida dos cidadãos.

Neste âmbito o Green Market é mais uma iniciativa que reforça o compromisso de Câmara de Lobos com um futuro sustentável que implemente os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável determinados pela Nações Unidas para a Agenda 20-30.

Os interessados poderão visitar o mercado até às 19 horas de hoje e amanhã entre as 10 e as 18 horas.