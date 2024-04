Sustentabilidade financeira é o grande desafio do Sistema Regional de Saúde

O presidente do Governo Regional considera o grande desafio do Sistema Regional de Saúde a sustentabilidade do mesmo.

Apesar de assegurar que "o Sistema Regional de Saúde continuará a ser um sistema cada vez melhor", Miguel Albuquerque assume que "o grande desafio é em primeiro lugar a sustentabilidade financeira do sistema", afirmou na cerimónia de abertura da Semana Regional da Saúde.

Albuquerque destaca a importância de uma "gestão racional do sistema", e elege como medida determinante "prevenir a saúde a montante".

Revelou que em 7 anos os medicamentos na Madeira subiram 71%, admitindo que no último ano os encargos com medicamentos possa já ter superado os 100 milhões de euros.

Arrancou hoje a Semana Regional da Saúde, que decorre até a próxima sexta-feira, dia 12 de Abril, no Centro Cultural Quinta Magnólia, integrada na celebração do Dia Mundial da Saúde.

A sessão de abertura, realizada ao início da tarde, contou com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Albuquerque considerou ainda que os sistemas públicos para não serem ultrapassados pelos sistemas privados "têm de ter investimentos contínuos na alta tecnologia", o que implicará "grandes investimentos nos próximos anos".