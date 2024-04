Sete alunos e professores da 'HBG' deslocam-se à Roménia

Um grupo de cinco alunos e duas docentes da Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos Dr. Horácio Bento Gouveia dá início ao 3.º período escolar com uma deslocação à Roménia no âmbito do programa europeu Erasmus+.

Ao longo da semana de 8 a 12 de Abril, a escola parceira Colegiul National Mihai Viteazul vair acolher os países parceiros (Portugal, Croácia, Grécia, Espanha) e desenvolver actividades formativas, mesas redondas, debates e workshops, para alunos e professores, centrados na temática dos Valores Europeus de Multiculturalismo e Multietnicidade.

Fundindo as vertentes educativas, culturais e sociais, preconizadas pelo universo Erasmus haverá, também, a oportunidade de conhecer e absorver a cultura local através visitas organizadas a pontos de destaque da cidade anfitriã.

A mobilidade insere-se no projecto 'The new values of Democracy in Today’s Europe', que visa o desenvolvimento de competências sociais, cívicas e interculturais; o reforço da implementação de abordagens inovadoras e integradas dos valores democráticos fundamentais; a consolidação de uma educação inclusiva que previna desigualdades e discriminação, com compreensão e aceitação das diferenças e respeito pelas leis, diversidade e igualdade e a promoção da partilha destes valores e a luta contra o racismo e discriminação.