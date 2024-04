Projecto 'Art Travellers' aposta no turismo gastronómico cultural

A APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica vai lançar, no final deste mês de abril, um novo projeto virado para o turismo gastronómico e cultural. "Chama-se 'Art Travellers' e visa ser um projeto cultural emocionante que convida a descobrir a vasta herança da Ilha da Madeira, através de percursos pedestres na cidade do Funchal, com base na história do lugar, direcionados à Gastronomia, à Música, à Arte, à História e à Arquitetura", informa em nota de imprensa.

O 'Art Travellers', acrescenta a APCA, "surge como uma iniciativa de divulgação cultural, que visa a exploração e a promoção de diversos tipos de património cultural, contribuindo para a compreensão entre culturas e o desenvolvimento social". Assim, "durante estes percursos, serão estabelecidas conexões com eventos pop-up de expressão artística, numa colaboração próxima com a comunidade artística local, impulsionando as artes e os ofícios e protegendo e preservando a cultura e a identidade coletiva local".

Continuando a explicar, "neste âmbito, a Rota da Doçaria Conventual é a rota que inaugura o projeto, acontecendo todas as sextas, a partir do dia 26 de Abril, às 10 horas. O percurso inicia-se no Convento de Santa Clara, com a duração de três horas, e vai desvendando a história da doçaria praticada nos conventos da cidade do Funchal. Ao longo destas três horas, acontecerão momentos de degustação da doçaria conventual, estando também incluídos momentos de música e teatro. A rota termina na Galeria Tratuário", assinala.

Os bilhetes podem ser adquiridos online, a partir do dia 12 de abril em https://bit.ly/3VTpW3M.

"Sublinhe-se que o objetivo principal do projeto 'Art Travellers' é proteger e promover o património cultural da Região, divulgando a cultura através do património edificado e imaterial, destacando os seus valores, autenticidade e legado, e promovendo um diálogo intercultural genuíno. Dessa forma, pretende-se aumentar o número de visitantes nos locais culturais envolvidos, impulsionando o turismo cultural, melhorando a qualidade dos conteúdos divulgados e aumentando a satisfação com o destino Madeira", conclui a APCA.