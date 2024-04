Projecto 'Escutar' da CMF quer integrar 12 artistas e seis bairros sociais

O conjunto habitacional da Quinta Josefina, em Santo António, na cidade do Funchal, ficou mais colorido. Esta sábado, 6 de Abril, foi apresentado o resultado do projecto 'Escutar' desenvolvido por dois artistas de artes visuais e artes performativas durante três meses no local.

A medida da Câmara Municipal do Funchal representa um investimento total de 30 mil euros, envolvendo três bairros sociais (Palheiro Ferreiro, Quinta Josefina e Pico dos Barcelos) e seis artistas locais, dois em cada bairro, revelou hoje a vereadora Helena Leal durante a apresentação do trabalho no bairro da Quinta Josefina.

Na ocasião, a autarca traçou o objectivo de, no próximo ano, duplicar o número de artistas e bairros envolvidos, passando para doze artistas em seis bairros camarários.

Helena Leal enalteceu o envolvimento dos moradores no projecto artístico que pretende a construção de “um bairro melhor" e de “uma cidade mais inclusiva”.

Por outro lado, deu nota do investimento financeiro de 3,2 milhões de euros na requalificação dos bairros sociais nos primeiros dois anos de mandato do atual executivo municipal, realçando que a requalificação do bairro da Quinta Josefina é um dos investimentos previstos até final do mandato.

O projecto ‘Escutar’ desenvolvido na Quinta Josefina contou com a participação da artista Cristiana de Sousa que criou um mural a partir de frases e mensagens dos utentes do Centro Comunitário local, numa das fachadas do prédio com quatro andares, numa dimensão total superior a 12 m2. Por outro lado, foi desenvolvido um trabalho performativo com onze utentes juntamente com o ator e encenador Ricardo Brito, numa performance de 30 minutos. Foram trabalhadas as temáticas: o bairro enquanto espaço público fora de portas e espaço privado dentro de portas, a relação do morador consigo mesmo e com os outros, a ideia do coletivo heterogéneo e a proximidade e a distância do fenómeno da vizinhança.

O Bairro do Pico dos Barcelos é o próximo espaço comunitário a ser trabalhado artisticamente, desta feita com os artistas Marta Garcês e Zeca Diogo. O trabalho final será apresentado em Julho.

'Escutar' é dinamizado pela Câmara Municipal do Funchal, em colaboração com a Sociohabita Funchal e com o Departamento da Cultura desde 2023.