Machico reforça apoios ao associativismo cultural

A Câmara Municipal de Machico assinou esta terça-feira os protocolos com várias associações culturais do concelho, com a autarquia a apontar um reforço nas verbas atribuídas.

No total, foram 'contempladas' 12 entidades, com um total de 34 mil euros.

A Câmara Municipal liderada pelo socialista Ricardo Franco, em nota enviada à comunicação social refere que "a verba, que em 2024 é superior aos anos transatos, traduz-se num apoio por parte da Autarquia para a valorização da cultura e dos seus agentes, tendo como objectivos centrais: apoiar a criação, a promoção, o desenvolvimento e a descentralização culturais; preservar a identidade cultural e os patrimónios locais e regionais; estimular e fomentar canais de favorecimento da cultura para todos; contribuir para a formação artística e cultural de novos públicos e ainda contribuir para a modernização e dinamização das colectividades".

Estiveram nos Paços do Concelho os representantes das entidades culturais beneficiadas, numa cerimónia que contou com a presença de Ricardo Franco e de Mónica Vieira, vereadora com o pelouro da cultura.