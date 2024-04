Funchal reforça apoio ao Festival New Generation

Decorreu, hoje, no Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias, a apresentação da 7.ª edição do Festival New Generation, que tem o apoio da Câmara Municipal do Funchal, sendo que esta edição, como apontou Cristina Pedra, tem um aumento de 7% no apoio, perfazendo, deste modo, 7.500 euros.

O New Generation acontece já a 3 e 4 de Abril, com a realização de 2 concertos, no TMBD e uma exposição de artes visuais, no foyer, tem como objectivo promover e apoiar jovens talentos madeirenses, sendo que muitos deles passaram pelo Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e agora estão a estudar ou a trabalhar na Madeira ou na Europa, em algumas mais mais prestigiadas instituições culturais europeias como o caso do Rafael Kirychenko que está a estudar na Escola Superior Reina Sofia, em Madrid, e Sofia Santos que está a tirar mestrado em oboé clássico na Codarts, na Holanda.

Neste festival irão participar 16 artistas na área da música e 8 artistas na área das artes plásticas.

A presidente da CMF, garantiu, na ocasião, a continuidade do apoio municipal a este projecto, destacando a importância que tem, para a autarquia, apoiar os jovens, nas mais variadas áreas, incluindo, naturalmente, as artes.

No caso do Festival New Generation, como salientou, acresce ainda o facto do projecto potenciar a ligação dos jovens à Região.