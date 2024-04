Tiago Berenguer participou em estágio internacional na Academia Peter Gade

Decorreu entre 25 de março e esta sexta-feira, 5 de Abril 2024, um estágio internacional na Yonex Peter Gade Academy, que contou com a participação do atleta madeirense, Tiago Berenguer.

Na capital dinamarquesa, Copenhaga, o jovem madeirense, do Club Sports da Madeira, integrou os trabalhos na academia de um dos jogadores de badminton de maior sucesso na história da modalidade, o dinamarquês Peter Gade, estágio que viria a proporcionar ao atleta, não só uma grande experiência, como também a oportunidade para poder aprofundar os seus conhecimentos.

O jogador madeirense falou à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Badminton, sobre esta experiência enriquecedora:

"A oportunidade de poder treinar com o Peder Gade, na sua academia em Gentofte, Dinamarca, foi uma das melhores experiências da minha vida. A sua conduta é exemplar, pautada pelo respeito mútuo, motiva e impulsiona-nos em todos os momentos. Ele é realmente uma fonte de inspiração, promovendo uma aprendizagem contínua e mostrando que a partilha do conhecimento é o segredo para o sucesso."

Berenguer continuou descrevendo como os treinos na academia o ajudaram a melhorar a sua técnica, tática e a lidar com a pressão em situações de grande intensidade e expressou a sua gratidão à Yonex, ao Comité Olímpico de Portugal e à Federação Portuguesa de Badminton por esta oportunidade única de crescimento e desenvolvimento na modalidade.

Este estágio representa mais um passo significativo na evolução e no caminho de sucesso de Tiago Berenguer no mundo do badminton, fornecendo-lhe valiosas lições e experiências que moldarão o seu futuro no desporto. “Vivenciar esta experiência, foi mais um passo para a minha evolução, aprendizagem e superação”, disse Tiago Berenguer no fim do estágio.

De referenciar, que o atleta durante esta deslocação, foi acompanhado pelo seu treinador Cosme Berenguer.

O referido estágio conta com o apoio do Comité Olímpico de Portugal no âmbito do Projeto de Esperanças Olímpicas, Federação Portuguesa de Badminton, Associação de Badminton da RAM, Club Sports da Madeira, Direção Regional de Desporto, entre outros patrocinadores.