Festival da Canção Infantil da Madeira começa com canção alusiva à liberdade

O 43.º Festival da Canção Infantil da Madeira começou, há instantes, no Centro de Congressos da Madeira. Um total de 10 canções integram a edição deste ano. São elas: ‘As Notas do Arco-Íris’; ‘Sorte a Minha’; ‘Festa de Pijama’; ‘Um Mundo Melhor’; ‘Somos a Esperança’; ‘A Paz’, ‘O Segredo da Borboleta’; ‘112’, ‘O Gato Tareco’ e ‘Doce Amizade’.

O festival arrancou com uma canção sobre a liberdade, alusiva aos 50 anos do 25 de Abril, protagonizada pelo coro infantil do Conservatório.

Este ano, o festival conta com um total de 75 crianças, 13 solistas e o coro infantil, assim como com a participação especial de José Bacelar, jovem criado e formado na Madeira, que venceu o ‘The Voice Portugal’ em 2023.

À semelhança do ano passado, nesta edição o público também é convidado a votar nos temas a concurso através das plataformas digitais.

Este é um evento organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, produzido pelo Conservatório e co-produzido pela RTP-M.