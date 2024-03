Festival da Canção Infantil da Madeira com 10 canções a concurso e presença de vencedor do 'The Voice Portugal'

Um total de 10 canções integram o próximo Festival da Canção Infantil da Madeira, que se realiza a 6 de abril, pelas 16h00, no Centro de Congressos da Madeira. São elas: As Notas do Arco-Íris; Sorte a Minha; Festa de Pijama; Um Mundo Melhor; Somos a Esperança; A Paz, O Segredo da Borboleta; 112, O Gato Tareco e Doce Amizade.

Um júri, constituído por 5 elementos, chegou a um veredicto final após a análise da letra e música das canções a concurso.

A edição deste ano contará com a participação de José Bacelar, vencedor do 'The Voice Portugal' em 2023 e um total de 75 crianças, 13 solistas e o coro infantil.

Durante a apresentação do evento, que decorreu esta tarde, no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, o presidente Carlos Gonçalves disse que "é um orgulho constatar 43 anos de festival".

"É preciso muita força, tenacidade e apoio político", salientou o responsável pelo Conservatório, frisando o facto de este ser "o único festival infantil em Portugal com esta longevidade".

Por outro lado, lamentou o facto de haver cada vez menos autores, tendo por isso lançado um apelo nesse sentido, nomeadamente aos professores de música.

É cada vez mais difícil ter autores para este festival. Isto é um trabalho voluntário e apesar de termos implementado um prémio monetário aos autores da letra e da música, não estamos a ver, lamentavelmente, que tenha aumentado esse número". Carlos Gonçalves

Já o director de serviços de Expressões Artísticas do Conservatório, Virgílio Caldeira, revelou que o festival será iniciado com uma canção inédita sobre a liberdade, alusiva aos 50 anos do 25 de Abril.

Porque este ano comemoramos 50 anos do 25 de Abril, vamos abrir com uma canção inédita sobre a liberdade, que é o tema deste festival. Uma canção que foi criada por duas grandes referências de autores que vêm participando ao longo dos anos neste festival, a Noémia Reis [letra] e Maria João Caires [música] e que já está a ser preparada pelo coro infantil". Virgílio Caldeira

Este ano, tal como revelou Virgílio Caldeira, do júri fará parte um grupo de crianças do coro infantil. E à semelhança do ano passado, o público também será convidado a votar nos temas a concurso através das plataformas digitais.

Por fim, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, referiu que "este é, efectivamente, um festival devido à sua dimensão e às suas características". E destacou ainda o facto de se ter realizado 43 vezes consecutivas, mesmo durante a pandemia.

Nem a pandemia interrompeu a criatividade, o desempenho e toda esta dinâmica deste festival". Jorge Carvalho

E acrescentou: "Este festival faz todo o sentido, atendendo àquilo que é a política educativa da Região Autónoma da Madeira".

No ano passado, 'Carta à Paz' foi a canção vencedora, com letra de Adriana Faria e música de Adriana Faria e Márcio Faria. A intérprete foi Vera Ramos. Ontem, a jovem cantora voltou a interpretar a música na apresentação do evento, que decorreu, no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

Este é um evento organizado pelo Conservatório.

Os ingressos para assistir ao festival custam 12 euros, a partir dos seis anos. Podem ser adquiridos no Conservatório e no local do espectáculo, duas horas antes.