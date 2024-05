Chegou no final desta tarde, mais precisamente às 18h32, o avião da Tui proveniente de Londres, Inglaterra.

Esta chegada marca o regresso do turismo inglês para a Ilha Dourada, assim como o reforço do movimento turístico iniciado pelo período verão IATA no Porto Santo.

Esta primeira viagem trouxe 171 passageiros que ficaram hospedados em vários hotéis locais.

A operação, que se iniciou hoje, vai terminar na última quarta-feira de Outubro.