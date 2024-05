Pelo menos 45 detidos nas manifestações em Paris

Pelo menos 45 pessoas foram detidas hoje no âmbito das manifestações em Paris por ocasião do Dia do Trabalhador, que reuniram 18 mil pessoas, segundo a polícia, e 50 mil, na contagem da Confederação Geral do Trabalho (CGT).

As marchas na capital parisiense fizeram pelo menos 12 feridos, entre polícias e gendarmes, depois de as forças de segurança terem lançado gás lacrimogéneo para dispersar a multidão, segundo o canal de televisão BFM.

Vários manifestantes atiraram pedras contra a polícia parisiense, enquanto foram registadas cenas de vandalismo, com danos em pelo menos duas montras e uma paragem de autocarro, embora o ambiente na Place de la Nation esteja entretanto mais calmo.

Segundo dados do Ministério do Interior, cerca de 121 mil pessoas saíram às ruas em toda a França, enquanto a CGT indicou que 210 mil manifestantes participaram nas marchas programadas em cidades como Lyon, Marselha ou Nice.

As manifestações do Dia do Trabalhador mostraram o descontentamento dos franceses não só com questões nacionais, como a polémica reforma das pensões, mas também com a situação na Faixa de Gaza ou a celebração dos Jogos Olímpicos de Paris, que terá início no mês de julho.