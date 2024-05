Parque de Santa Catarina a postos para concerto comemorativo do Dia do Trabalhador

As portas do Parque de Santa Catarina, no Funchal, já abriram ao público para receber o concerto comemorativo do Dia do Trabalhador, assinalado esta quarta-feira.

Destaque para o ponto alto das comemorações, mais precisamente, a actuação da artistaCuca Roseta, acompanhada pela Banda Militar da Madeira, sob a batuta do Maestro Tenente Luís Afonso. Um concerto que promete trazer muitos espectadores ao centro do Funchal.

Pelas 19 horas sobe ao palco a mítica banda madeirense Pilares de Banger, com um repertório sob o género musical rock e composto por músicas originais da banda.

O concerto comemorativo tem entrada livre.

Como já vem sendo tradição, o Governo Regional organiza, no âmbito das comemorações do Dia do Trabalhador, um leque variado de actividades para todos os gostos com especial enfoque nas actividades destinadas às famílias, como é o caso do concerto comemorativo deste fim de tarde, bem como a abertura da zona de lazer do Montado do Pereiro que esteve ao dispor da população entre as 10 horas e as 18 horas com áreas de piquenique e as habituais barracas de comes e bebes.

Ao longo do dia tiveram lugar diversas iniciativas promovidas por associações desportivas, que contaram com o apoio do executivo madeirense. Desde provas de atletismo, motocross e ainda a tradicional homenagem junto ao Monumento do Trabalhador Madeirense, localizado na Avenida Sá Carneiro.

Na cerimónia de homenagem, esteve presente a Secretária Regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, acompanhada pelos Diretores e Presidentes dos Institutos sob a sua tutela, e ainda, o Presidente da ACIF, Jorge Veiga França, representantes de Sindicatos e Associações Patronais.