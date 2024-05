Explosão em posto de gasolina inundado mata duas pessoas em Porto Alegre

Uma forte explosão num posto de gasolina provocou hoje pelo menos duas mortes na cidade brasileira de Porto Alegre, que está a ser atingida por fortes inundações.

O incidente ocorreu enquanto veículos de emergência - destacados para ajudar a população afetada - se reabasteciam no posto de gasolina inundado.

De acordo com as autoridades brasileiras, a explosão poderá estar relacionada com o mau funcionamento de um gerador e uma equipa de especialistas desligou a energia elétrica do posto de gasolina.

O posto fica no bairro de São João, em Porto Alegre, numa zona particularmente afetada pelas inundações.

As chuvas torrenciais já fizeram mais de 50 mortes e dezenas de desaparecidos no sul do Brasil.

A Proteção Civil do Brasil referiu que 281 municípios foram atingidos pelas chuvas, 8.296 pessoas ficaram desalojadas e 74 ficaram feridas. O número total de pessoas afectadas é quase 400 mil, segundo o jornal "Folha de São Paulo".

Na madrugada de ontem [sexta-feira], o rio Guaíba, em Porto Alegre, atingiu 4,23 metros, o nível mais alto desde 1941.

Na área metropolitana de Porto Alegre e no sul do estado de Santa Catarina "a probabilidade de inundações é muito elevada", referem as autoridades.

Quanto aos deslizamentos de terra devido às chuvas, o risco é "muito elevado" em Porto Alegre, no nordeste do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, explicou que as forças de segurança resgataram um total de 8.000 pessoas.