'+ Comércio Local' já gerou meio milhão de euros

Foram, hoje, entregues 20 vales de 250 euros aos vencedores do primeiro sorteio da iniciativa '+ Comércio Local', que decorreu a 22 de Março, no Balcão do Investidor.

A cerimónia da entrega dos prémios decorreu, esta manhã, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal (CMF), contando com a presença da a vereadora Ana Bracamonte, da ACIFF-CCIM (parceira desta iniciativa), das juntas de freguesia e ainda dos representantes dos estabelecimentos comerciais dos cupões premiados e os comtemplados.

Esta edição do '+ Comércio Local' conta com 276 estabelecimentos comerciais aderentes, tendo, no primeiro mês, gerado cerca de meio milhão de euros no comércio local, revela a autarquia em comunicado de imprensa.

Para a organização este número traduz "um claro indicador da dinâmica desta iniciativa, na qual todas as freguesias do município estão representadas, o que revela o envolvimento do tecido empresarial".

Refira-se que esta iniciativa da CMF, em colaboração com a ACIF, visa "dinamizar e apoiar o comércio local, em todas as freguesias do Funchal". Na prática consiste em atribuir um cupão por cada 20 euros de compras nos espaços comerciais aderentes, que são depois depositados na tômbola situada no Balcão do Investidor e sorteados, num total de 60 vales, no valor de 250 euros cada. O '+ Comércio Local' decorre até ao dia 31 de Maio, data do último sorteio, durante o qual todos os cupões podem ser depositados na tômbola.

Os cupões agora premiados resultam de 14 estabelecimentos comerciais em diversas freguesias do município nos quais as compras foram realizadas e podem agora ser utilizados nos estabelecimentos comerciais aderentes à iniciativa, "contribuindo, desta forma, para a economia circular do tecido comercial do município".

As actividades comerciais com maior número de inscrições foram: nas áreas do pronto-a-vestir e acessórios (50), comércio de produtos alimentares (40), Institutos de beleza (28), artesanato (22) e Papelaria / Tabacaria (16).

Na ocasião, a vereadora Ana Bracamonte destacou ainda que, "para além do '+ Comércio Local', a Câmara Municipal do Funchal, disponibiliza outras iniciativas municipais de promoção, modernização e dinamização do comércio local, entre as quais se destacam os concursos de montras, os incentivos fiscais e diversos eventos que promovem e dinamizam o comércio de toda a cidade".