Max Verstappen venceu corrida sprint do GP de Miami de Fórmula 1

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1, sexta prova do campeonato.

O tricampeão mundial gastou 31.31,383 minutos para cumprir as 19 voltas previstas, batendo o monegasco Chares Leclerc (Ferrari) por 3,371 segundos e o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) por 5,095.

Esta foi a segunda vitória consecutiva de Max Verstappen em corridas sprint esta temporada, depois de já ter vencido no GP da China, há duas semanas.

O piloto da Red Bull partiu da 'pole position' e aguentou o ataque de Leclerc na primeira curva. O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) tentou encontrar um buraco de uma agulha no meio do pelotão, provocando uma carambola que terminou com o canadiano Lance Stroll (Aston Martin) a bater no McLaren de Lando Norris, ficando os dois fora de prova e o Aston Martin de Fernando Alonso danificado.

Foi necessário entrar o 'safety car' em pista pelo que a corrida só começou verdadeiramente a partir da quarta volta.

Verstappen foi dando mostras de descontentamento com o equilíbrio geral do seu Red Bull, mas nunca permitiu veleidades a Charles Leclerc, que esteve sempre a uma distância de segurança, superior a um segundo.

Sérgio Pérez ainda teve de se desenvencilhar do australiano Daniel Ricciardo (RB) para chegar ao pódio, com o piloto da antiga Toro Rosso a conseguir resistir aos ataques do espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que foi quinto.

O quarto lugar permitiu a Ricciardo somar os primeiros cinco pontos da temporada.

Max Verstappen alargou ainda mais a liderança, tendo agora 118 contra os 91 de Sérgio Pérez, que é segundo.

Domingo disputa-se a corrida principal desta sexta ronda da temporada.