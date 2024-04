Acesso ao centro de São Jorge vai ser requalificado

O caminho municipal que liga a Via Expresso (Rotunda de São Jorge) ao centro da freguesia de São Jorge vai ser requalificada. A obra prevista ir para o terreno em 2025, prevê o alargamento da faixa de rodagem e a criação de passeios nas bermas, anunciou hoje Pedro Fino, secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, à margem da visita do presidente do Governo Regional à freguesia nortenha.

Pedro Fino fez saber que o Governo Regional “já expropriou terrenos” prevendo o alargamento daquele que é agora o principal acesso ao centro da localidade, dando também conta que “é interesse do Governo Regional no próximo ano iniciar a obra”.

Não revelou o custo nem o prazo de execução previstos, por não estar ainda definido, até porque o concurso para esta empreitada só será lançado mais adiante.

Entretanto Miguel Albuquerque aproveitou a ida a São Jorge para também visitar a intervenção realizada – no âmbito da construção da Via Expresso Ribeira de São Jorge-Arco de São Jorge, no referido caminho municipal que liga a Via Expresso (Rotunda de São Jorge) ao centro da freguesia –, intervenção que se cingiu à reposição das vias públicas afectadas pelo acesso das viaturas do empreiteiro.