Madeira sob aviso amarelo para o vento

Todo o Arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo para o vento, destacando-se as zonas mais montanhosas onde as rajadas poderão atingir máximas de 90 km/hora.

O aviso, que apesar de entrar em vigor a partir das 12 horas até às 18 horas desta sexta-feira, prevendo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera que soprem ventos por vezes fortes com rajadas até 70 km/hora nas costas Norte e Sul das ilhas da Madeira e do Porto Santo, calcula apenas essas seis horas de intervalo do período mais gravoso.

Contudo, já se sente alguma intensidade do vento, nomeadamente na costa Norte e nas regiões montanhosas, mas com olhar mais atento ao Aeroporto da Madeira, habitualmente condicionada quando o vento sopra forte. Segundo a estação meteorológica do IPMA colocado na zona de Santa Catarina, onde fica o Aeroporto, o vento já soprou quase aos 75 km/hora.