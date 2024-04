Chega critica atitude de Albuquerque face ao aumento da criminalidade na Madeira

Para Miguel Castro é evidente que "a sociedade madeirense está mais perigosa e instável", pelo que acusa Miguel Albuquerque de “leviandade e irresponsabilidade” perante as conclusões do relatório da Direcção-Geral da Política de Justiça, divulgado esta semana, que evidencia que a criminalidade participada aumentou 5,9%, em 2023, na Região.

O presidente do Chega-Madeira e líder da bancada parlamentar do partido vai mais longe e diz que o líder do executivo regional de quer "ofuscar a realidade dos factos devido a interesse políticos e partidários".

“Quem anda nas ruas e fala com as pessoas sabe que a cidade está mais perigosa. Isso não é por culpa das forças de segurança, que já muito fazem com os poucos recursos que têm, mas sim de outros factores, como o aumento da delinquência, o agravamento da pobreza e uma cultura que se está a instalar de desrespeito pela ordem e de desafio à autoridade”, argumenta Miguel Castro.

Já no que se refere aos comentários de Miguel Albuquerque, o líder do Chega-Madeira lamenta que "o presidente do PSD queira impor à população uma interpretação errada da vida na Região, meramente porque estamos em vias de eleições e interessa-lhe passar uma imagem da sociedade que nada tem a ver com as reais situações".

“Miguel Albuquerque sempre teve dificuldade em encarar a verdade, pois é-lhe mais conveniente deturpar e ludibriar as pessoas", atira o parlamentar, acrescentando que "as pessoas estão mais expostas à criminalidade e que o governo não tem tomado as medidas necessárias" para combater este fenómeno.

"O presidente regional insistir no seu contrário é mais uma prova da sua leviandade e irresponsabilidade perante a população”, reforçou.