Inovador e luxuoso 'Vista' estreia-se no Porto do Funchal

O navio de cruzeiros 'Vista', do operador Oceania Cruises - uma marca de navios de cruzeiros do segmento de luxo - estreia-se, hoje, no Porto do Funchal.

O 'Vista' foi inaugurado em Maio do ano passado e é o primeiro de dois navios da nova geração que inicia a 'classe Allura' da Oceania Cruises, oferecendo "uma experiência que combina o luxo, com um alto nível de inovação que se foca na sustentabilidade".

Segundo a APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, este luxuoso cruzeiro chegou à Madeira, pelas 9 horas, com 1.169 passageiros e 778 tripulantes a bordo.

Proveniente de Great Stirrup, nas Bahamas, o navio fica na Madeira 10 horas, com partida às 18 horas, com destino ao Sul de Espanha.

Esta escala na Madeira integra-se no itinerário de 25 noites, iniciado em Miami, no passado dia 27 de Março, com escalas nas Bahamas, agora Funchal, seguindo-se Cadiz, Málaga, Monaco, Roma, Livorno, La Spezia, Nice, Marselha Barcelona, Valencia, Alicante, Minorca e La Valleta, em Malta, onde termina este cruzeiro, no próximo dia 21 de Abril.

O navio vai fazer nos próximos meses cruzeiros no Mediterrâneo, voltando a posicionar-se em Miami, no próximo mês de novembro, onde vai operar cruzeiros para as Caraíbas.