Núcleo Regional da Liga tem novo espaço no Funchal

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro disponibiliza, a partir de hoje, um novo espaço para atendimento dos seus utentes, no Funchal, que vai funcionar, também, como uma loja onde serão disponibilizados ao público em geral alguns produtos cuja receita da venda reverte em favor da instituição. A remodelação deste novo espaço representa um investimento de 30 mil euros, em grande parte assegurado pelo Grupo Porto Bay.

No momento da inauguração do novo 'Front Office', localizado junto à sede do Núcleo Regional da Liga, na rua Elias Garcia, Ricardo Sousa salientou a importância dos donativos de empresas e dos cidadãos na concretização da obra que permitiu disponibilizar este novo espaço aos utentes, aos doentes e às suas famílias.

O objectivo passar por "tornar mais acessível ao doente e às suas famílias todo o trabalho que a Liga desenvolve na Região", salientou o presidente da direcção do Núcleo Regional, não deixando passar despercebido o assinalar, hoje, dos 83 anos da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 37 dos quais com representação na Madeira.

Os doentes passarão, a partir de agora, a ser recebidos neste novo espaço, sendo, posteriormente, encaminhados para os vários serviços, que funcionam, em parte, no edifício sede, nas proximidades. Nos novos gabinetes vão ser asseguradas as consultas de psico-oncológico e do apoio social, facilitando o acesso aos doentes com problemas de mobilidade.

Aos jornalistas Ricardo Sousa disse acreditar que o papel desempenhado pela Liga tem contribuído para que os madeirenses tenham mais atenção à sua saúde e respondam aos desafios de um diagnóstico mais precoce. Reconhecendo que o número de doentes com os vários tipos de cancro tem vindo a aumentar na Madeira, aquele responsável prefere realçar o outro lado da 'medalha', evidenciando que o número de "vencedores" tem vindo a aumentar, referindo-se às pessoas que têm conseguido ultrapassar a doença. "Isso dá-nos força para continuar neste trabalho de proximidade", notou, não apenas no apoio perante um diagnóstico e na fase do tratamento, mas também na prevenção.

Liga à espera de espaço cedido pelo Governo Regional

Tanto a sede do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, como o novo espaço agora inaugurado são asseguradas com fundos próprios da instituição, ainda que conte com o apoio público para várias acções.

Há vários anos que aguardam por um espaço cedido pelo Governo Regional, mas tal tem vindo a ser adiado. Depois de a 'Casa Verde' ter sido 'devolvida', Ricardo Sousa disse, hoje, já ter recebido indicação de que essa tão aguardada boa-nova deverá concretizar-se com a cedência de uma área no novo Hospital Central e Universitário da Madeira, em fase de construção, na zona de Santa Rita.

Já antes, Pedro Ramos tinha sido confrontado com a disponibilização de uma estrutura própria para o Núcleo Regional da Liga, mas o Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil não avançou com qualquer possibilidade nesse sentido, embora reconhecesse a vontade de materializar esse apoio.