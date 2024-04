Atenção ao piso molhado

Ainda que não esteja ainda a chover em parte da ilha, os condutores que circulem nas estradas da Madeira podem contar com piso molhado ao longo do dia. Para já, na zona de Câmara de Lobos até Santo António já merece alguma atenção dos condutores, pois a chuva chegou.

O trânsito, aliás, já começa a ressentir-se do natural abrandamento dos condutores perante o piso molhado. Faça o mesmo, se estiver a ler esta notícia. As sextas-feiras são, normalmente, dias mais calmos nas estradas da Madeira, mas neste momento tanto na Via Rápida como nas estradas regionais, importa manter uma condução defensiva.

Há já alguma congestionamento na estrada principal, nos dois sentidos.