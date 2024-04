300 doentes apoiados pela Liga Portuguesa Contra o Cancro na Madeira

Neste momento, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro apoia cerca de 300 doentes e respectivas famílias, número que tem vindo a aumentar, muito em função da prevalência da doença na Região, conforme notou, esta manhã, Ricardo Sousa, perspectivando uma aumento de cerca de 20% até 2030, de acordo com alguns estudos.

O presidente da direcção da Liga na Madeira notou em causa estão "todos os tipos de cancro", embora reconheça que nesse conjunto se destacam os doentes com os cancros mais prevalentes na Região, como seja o cancro da mama, o cancro da próstata, o do pulmão ou o colorectal. "Todo o tipo de cancro é apoiado e nós estamos a tentar fazer a diferença na vida do doente", salientou aos jornalistas.

Além do apoio psicológico, especializado ou não, a ajuda passa por alguns equipamentos, como camas, elevadores ou até próteses mamárias, soutiens, dentes, óculos ou perucas.

Este ano, o Núcleo Regional iniciou o apoio à preservação da fertilidade da mulher, como forma de responder ao número crescente de jovens mulheres, em idade fértil, que são afectadas por doença oncológica. Por ano, estimam uma verba que deverá rondar os 5.000 euros anuais, apoiando entre cinco a oito situações por ano (à volta de 500 euros por mulher).

"Hoje em dia, a mulher tem o cancro em idade mais jovem, à volta dos 20 a 30 anos, ainda está em idade fértil, muitas vezes em fase de constituição de família, e isso tem sido uma preocupação para nós", apontou Ricardo Sousa.