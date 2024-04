5 jovens detidos pela posse de armas brancas e proibidas no Funchal

A Polícia de Segurança Pública da Madeira (PSP)deteve cinco jovens, do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e 30 anos, naturais e residentes no Funchal, foram detidos, pela posse de armas proibidas e/ou posse de armas brancas

"De entre as 5 armas apreendidas, destacamos a posse ilegal de um bastão extensível (objecto contundente em metal) bem como armas brancas de fabrico artesanal", informa a o Comando Regional da PSP Madeira, através de comunicado, onde adianta que detenções ocorreram no passado mês de Março, durante um conjunto de fiscalizações da Divisão Policial do Funchal, que foram "especialmente vocaccionadas para a posse e utilização de armas brancas e/ou proibidas.

Estas operações contaram com o "envolvimento de várias valências policais" e foram desenvolvidas em "áreas de diversão nocturna, zonas urbanas sensíveis e em locais conotados com o consumo e tráfico de substâncias estupefacientes existentes na capital madeirense.

No mesmo comunicado, a PSP informa que todos os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial do Funchal para aplicação de medidas de coação, aguardando o prosseguimento das investigações em liberdade.