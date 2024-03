Hoje, é o Dia B do PSD-Madeira

O título não é lapso, realmente a expressão costuma ser “Dia D”, mas, hoje, dia 21 de março, é tempo de votar B, votar em Manuel António Correia nas eleições internas para a liderança do PPD/PSD-Madeira.

Faço desde já um ponto de ordem: sou militante do PPD/PSD há mais de 30 anos e, em termos profissionais, também não renego o meu passado, pois tenho orgulho no meu percurso político e profissional em que, durante quase 25 anos, fui dirigente na Administração Pública.

Por outro lado, também não estou contra ninguém, nem tão-pouco ressabiada. Muito pelo contrário, sei reconhecer o muito e bem que foi feito, conheço e valorizo o caminho vitorioso e de sucesso trilhado nestes quase 50 anos de Autonomia, e que foi decisivo na afirmação da identidade do povo da Madeira.

Mas agora é um tempo novo, um tempo de fechar ciclos, de surgirem novas soluções, de resgatar a alegria e esperança dos militantes (e não militantes) do PPD/PSD e, sobretudo, voltarmos a ser o farol que ilumina o caminho do futuro, colocando o interesse público em primeiro lugar.

Para tal, precisamos de um líder dedicado unicamente a governar os destinos da nossa Região, sem polémicas nem casos que desviem o foco do essencial: criar as condições de paz e estabilidade capazes de garantir que cidadãos, empresas e instituições possam trabalhar, viver, decidir, acreditar e vencer os desafios a curto, médio e longo prazo.

No atual contexto político, social e económico, tenho a firme convicção que Manuel António Correia é o candidato certo para ganhar as eleições de hoje no Partido e, sobretudo, o mais bem preparado para vencer as eleições regionais que, quase de certeza, serão marcadas muito em breve pelo Presidente da República. Relembrando as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa: “quando o poder entra em descolagem em relação ao povo, não é o povo que muda, é o poder que muda”. Não podemos correr esse risco, pois o PPD/PSD-Madeira continua a ser a melhor solução de poder. Temos a obrigação, direi mesmo, o desígnio de apostar no candidato mais próximo do povo, mais capaz de mobilizar a sociedade, sobretudo os mais jovens, mas sem esquecer todos os outros.

O PSD precisa vencer as próximas eleições, mas não a qualquer preço, pois “não existem almoços grátis”. Pelo que se revela vital ter um candidato a Presidente do Governo Regional que possa vencer com expressividade, como resultado de grande apoio da população, traduzido em votos de confiança no Partido Social Democrata. É preciso sentir o pulsar do povo, perceber os sinais do tempo presente. O desiderato de ganhar a confiança da população só se consegue com união e credibilidade. Só será possível estancar a separação entre a sociedade e o PSD, e a consecutiva perda de votos, se dermos, primeiro, o nosso voto a Manuel António Correia, um homem de diálogo, capaz de promover consensos e entendimentos, mas sem prescindir da matriz social-democrata, sem abdicar de valores democráticos. Não deixa de ser curioso que Manuel António Correia seja representado pela Lista B, de bom senso, uma caraterística sua, a que alia, entre muitas outras qualidades, o seu enorme sentido de estado e responsabilidade política.

Não podemos esquecer que estas eleições internas no PSD/M não são só mais umas eleições, mas está em causa o nosso próprio futuro. Todos e cada um dos cerca de 4 400 militantes com direito a voto nas internas do PSD têm a enorme responsabilidade de decidir o futuro do partido na Região, mas, e ainda mais importante, têm nas suas mãos a possibilidade de dar um sinal claro de mudança no paradigma de governação da nossa terra. Somos poucos, mas estaremos a condicionar, se escolhermos mal, o destino de mais de 250 mil cidadãos.

No mês que precede a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, mais do que nunca temos de construir o futuro com o respeito absoluto pelo princípio da liberdade. É o tempo de não ter medo, de só obedecermos à nossa consciência e ao que queremos para nós, mas sobretudo para os nossos filhos, que legado queremos deixar às próximas gerações.

Citando Manuel António Correia: “O PSD-Madeira é de todos e para todos, não é só de e para alguns. Somos um partido abrangente, que une e reúne gerações. Um partido que conta com a opinião e com o contributo de todos e respeita, acima de tudo, a liberdade.”

Eu, militante número 8501 do PSD/Madeira, voto Lista B – Manuel António Correia.