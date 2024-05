IL quer aplicação do modelo ‘Estudante Insular’ à generalidade dos madeirenses

A Iniciativa Liberal apontou um problema para os madeirenses relacionado com a mobilidade aérea, nomeadamente a questão de que não é possível sair da Região “por menos de 400 euros”. Gonçalo Camelo foi o porta-voz de uma iniciativa de campanha que decorreu, esta manhã, com a candidatura a viajar de autocarro e a prestar declarações na Avenida do Mar, numa clara alusão às questões relacionadas com a mobilidade.

“O paraíso está cheio, mas os madeirenses estão presos no paraíso”, atirou o candidato às eleições regionais de 26 de Maio. Nesse sentido, o partido acredita que não vai haver regulamentação em relação ao pagamento das viagens, pelos madeirenses, referentes apenas aos valores que lhes competem, nomeadamente os 86 euros.

Gonçalo Camelo afirma que os deputados, eleitos à Assembleia da República, que falaram do assunto durante a campanha, agora já não o fazem. “Nenhuma companhia aérea vai vender passagens a crédito ao Estado”, exceptuando a TAP, “porque sabe que o Estado não cumpre”.

Daí que o IL defenda a aplicação do modelo do Estudante Insular à generalidade dos madeirenses. “Esse modelo está testado e está a funcionar bem”, considera o partido. Por outro lado, há a proposta de que seja feito um concurso para que sejam adquiridas viagens pelo Governo Regional, ou pelo Estado, numa espécie de ‘bolsa’ de viagens, que depois são vendidas à população, tal como no modelo do Estudante Insular. Seria uma forma de 'tabelar' os preços sem o fazer directamente.

Questionado pelos jornalistas sobre um documento que alegadamente está a circular por forma a coagir funcionários públicos a votar PSD, o cabeça-de-lista Nuno Morna reafirmou, tal como já tinha dito no dia anterior, que tal “é pouco democrático e um método coercivo sobre as pessoas”.

Nuno Morna denuncia pressão do PSD sobre funcionários públicos A Iniciativa Liberal esteve, esta manhã, em Câmara de Lobos, para uma acção de campanha que começou com a recolha de lixo na Praia do Vigário e prosseguiu com contactos com a população.

O caso foi ontem divulgado pela Iniciativa Liberal, na sequência de uma denúncia feita por um cidadão. Mais indicou que o partido não vai apresentar queixa, uma vez que “nada é feito”. “Vai-nos dar trabalho, tem custos e depois não dá em nada”, garantiu Nuno Morna.