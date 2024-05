Casa das Desertas ficou pronta há 19 anos

Custou 500 mil euros e ficou pronta em meados de Maio de 2005. Esta casa das Desertas, local onde acabam por residir os Vigilantes da Natureza, teve de ser erguida após uma derrocada que danificou a estrutura anterior.

A nova casa dos vigilantes foi dotada de 3 quartos de dormir, sala, cozinha e casa de banho, com uma área aproximada de 200 metros quadrados. A casa foi totalmente construída em madeira, devidamente tratada, “permitindo dessa forma um melhor e mais harmonioso enquadramento com a natureza”.

A habitação conta ainda com um pequeno auditório com capacidade para acolher 30 pessoas, tendo sido edificada mais junto ao mar e longe da zona que tinha sido afectada por uma grande derrocada. Por esse motivo, foi necessário proceder ainda ao reforço do enrocamento de protecção, tendo sido feita uma vala de grandes dimensões para prevenir qualquer desprendimento de pedras e terras.

Para melhorar o acesso ao mar foi construída uma rampa para os botes do Parque Natural da Madeira. A inauguração estava agendada para 4 de Junho.