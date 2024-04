Madeira presente no Torneio Internacional de Voleibol de Esmoriz

As selecções da Madeira de voleibol, dos escalões de cadetes Femininos e de juvenis Femininos, marcam presença na edição de 2024, a 13.ª, do Torneio Internacional de Voleibol em Esmoriz (TIVE), que arranca hoje, com a cerimónia de abertura e prolonga-se até esta sexta-feira.

As duas equipas da Associação de Voleibol da Madeira irão estar integradas na competição destinada aos escalões de sub-17, e onde terão como adversários o FC Porto, Associação Académica de Espinho, CV Lisboa, Esmoriz GC, Sintra Volei, CD Alverca Volei, GD Estoril Praia, Cascais Volley4all, UR Mirense, Santigo V4All, Canelas e Colégio Pedro Arrupe.

A equipa insular de cadetes integra, na primeira fase do torneio o Grupo A, juntamente com a AA Espinho, CV Lisboa e Esmoriz GC A, enquanto o conjunto de juvenis está inserido no grupo B, juntamente com FC Porto A, Esmoriz GC B e CP Arrupe B.

De referir que o formato da competição é do sistema de todos contra todos a uma volta, com três sets obrigatórios até aos 25 pontos.

Sendo orientadas por Vagner Aragão as selecções madeirenses contam com as seguintes atletas:

Cadetes femininos:

Beatriz Franco Martins, Luna Calafatinho Gouveia, Paola Sophia Mijares da Silva e Rafaela Pinheiro Valente (AD Machico); Amanda Maria Miguel Luís (CE Levada); Bruna Vasconcelos Gonçalves, Inês Veloso Pereira e Carolina Marques Gouveia (CS Madeira); Diana Matilde Sousa Vieira, Maria Inês Silva Freitas, Vanessa De Los Angeles Moreno Burgos e Diana Beatriz Gouveia Camacho (GD Estreito).

Juvenis femininos:

Eleonor Menezes da Silva Calaça e Maria Inês Remesso Paixão (AD Machico); Joana Maria da Silva Soaree, Maria Clara Vieira de Nóbrega, Matilde Camacho de Nóbrega Araújo, Maria Beatriz Faria Nóbrega e Maria Brígida Faria Nóbrega (CE Levada); Madalena Sofia Freitas Gouveia e Júlia Carvalho Henriques; Ana Letícia Barros dos Santos, Ema Iolanda Barros dos Santos e Inês dos Santos Aguiar (GD Estreito).