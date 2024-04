CMVM suspende negociação das ações do Futebol Clube do Porto

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu hoje a negociação das ações do Futebol Clube do Porto, SAD, enquanto aguarda "a divulgação de informação relevante ao mercado".

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) determinou no dia 02/abr/2024 pelas 09:25 (UTC), nos termos do artigo 214.º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213.º do Código dos Valores Mobiliários, a suspensão da negociação das ações Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", refere a comunicação ao mercado.

Em 28 de março, último dia em que negociaram, as ações da Porto SAD fecharam estáveis nos 1,15 euros, com 20 títulos a mudarem de mãos.