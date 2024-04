PAN Madeira defende criação de ‘app’ para controlo de zonas turísticas

O PAN Madeira disse, hoje, temer que a proibição de acesso, por parte de carros de rent-a-car, ao Pico do Areeiro, possa tratar-se de uma medida “que não resolve o problema”.

Como alternativa, o propõe que “o acesso seja feito por registo/marcação antecipada, através de uma plataforma digital que garanta, para determinado dia, o acesso a uma determinada viatura, num determinado horário e com controlo por cancelas a jusante do Pico do Areeiro”.

O PAN Madeira defende que “esta obrigação colocaria a Madeira a par com alguns dos mais emblemáticos destinos no mundo que, ao condicionar o acesso estão, efectivamente, a protegê-lo e a geri-lo de forma a que os locais, e todos os demais, os possam apreciar em segurança”.

“Com a necessária digitalização dos serviços, com os fundos do PRR e o Fundo Ambiental”, o partido acredita ser possível “operacionalizar uma ‘app’ para telemóveis e um sítio da internet onde, para determinado dia e hora, se possa reservar o acesso”.

“Seria então gerado um QR code que seria apresentado numa cancela a jusante e onde se preveja espaço para manobras de inversão de marcha”, clarifica o PAN em comunicado de imprensa.

O partido refere ainda que “nos casos em que determinado dia desejado não estivesse disponível, o Governo Regional teria uma oportunidade de ouro para publicitar alternativas em pop-up, concluindo a tão desejada intenção de diversificar os pontos de interesse, directamente mostrados ao turista”.

O PAN recorda que “já tinha esta medida contemplada no seu programa eleitoral de Setembro de 2023 e que seria um objectivo a implementar durante a legislatura”.