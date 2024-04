PAN Madeira alerta para fumo e cheiros causados pela indústria de lavandaria

O PAN Madeira diz ter recebido várias denúncias através das redes sociais por parte de diferentes moradores da Camacha, que residem no conjunto habitacional do Vale Paraíso. Uma comitiva do partido esteve no local, sendo que as pessoas se queixam do fumo e cheiros causados pela indústria da lavandaria, confirmando a situação.

Sabemos que a respetiva empresa aposta na poupança de energia através da combustão de biomassa, um método mais amigo do ambiente do que o recurso aos combustíveis fósseis, mas que não deixa de produzir resíduos que carecem de monitorização e controlo. Consideramos importante este alerta da população, que refere já ter denunciado por diversas vezes. Houve inclusive algumas alterações que foram feitas, contudo, continuam a haver constrangimentos face aos cheiros, barulhos e fumo, o que causa incomodo às famílias que ali habitam. Mónica Freitas, deputada do PAN

Referindo que as empresas têm uma responsabilidade social e ambiental que não podem, para o partido PAN, ser desconsideradas. "Apesar dos investimentos feitos, é necessário averiguar e garantir que cumpre os parâmetros ambientais e nomeadamente se é feita a devida manutenção dos filtros", diz.

O PAN apela às entidades governativas, incluindo as que já foram sinalizadas para esta questão, de darem voz e resposta à população. Da parte do partido, há o compromisso de articular com a respectiva empresa e averiguar junto das respectivas entidades, na procura da melhor solução.