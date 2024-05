Chega denuncia "obra sem sentido"

O Chega foi à zona da Tabua e, através do deputado Celestino Sebastião, denunciou aquilo que é, na sua opinião, um uso abusivo dos recursos públicos. A situação prende-se com o asfaltamento de um trecho da Estrada Regional 222, situado entre o Sítio da Praia e os Zimbreiros.

Segundo o deputado do Chega os tubos que transportam a água e os esgotos estão danificados, o que constitui um risco para a saúde pública. "As entidades competentes foram atempadamente alertadas da situação, mas reivindicaram que não tinham verba disponível para proceder ao devido arranjo e vão, à mesma, proceder à asfaltagem do terreno".

“Não faz sentido nenhum asfaltar uma estrada, quando os tubos que estão enterrados na estrada estão danificados. Além do risco para a saúde pública, isto é despesismo, pois, daqui a dias, vão ter de intervir na estrada e rebentar com a asfaltagem que vão fazer. Isto é de gente sem cabeça", afirmou o deputado.

Para o Chega, as autoridades públicas têm de ser mais criteriosas no uso do dinheiro dos contribuintes, e, por isso, o partido promete continuar a denunciar mais exemplos do que entende ser “incompetência” na gestão do dinheiro dos contribuintes.

“Não podemos permitir o desperdício do dinheiro dos contribuintes porque as pessoas vivem com dificuldades, querem uma vida digna e não precisam de um governo que anda a gastar em obras que são uma ofensa à inteligência dos cidadãos", finalizou.