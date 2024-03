Estúdio de Criação Artística do Funchal apresenta resultado da residência

No próximo dia 30 de Março, sábado, o Estúdio de Criação Artística do Funchal vai apresentar os resultado da residência artística 'Casa Alba', que se realizou no início do mês.

N o âmbito da peça 'A Casa de Bernarda Alba', será apresentada em Maio de 2025, como parte da temporada artística 2024/2025 do Teatro Municipal Baltazar Dias, esta iniciativa surgiu para fins de pesquisa e produção do projecto.

Desta forma, a equipa constituída por Constança Jesus, Sara Cíntia e Inês Tecedeiro vai agora proceder à apresentação, que incluirá os resultados da pesquisa, assim como os materiais recolhidos durante o período de entrevistas à comunidade. Haverá ainda um momento performático baseado na análise da peça com alguns dos membros do elenco.