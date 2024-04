Preços das casas para arrendar na RAM desceram 2,1% no primeiro trimestre de 2024

Os preços das casas para arrendar na Região Autónoma da Madeira desceram 2,1% no primeiro trimestre de 2024 face ao trimestre anterior.

Segundo o índice de preços do Idealista, arrendar casa na Região tinha um custo de 13,3 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Março deste ano, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação mensal, os preços desceram 2,7%.

De acordo com o Idealista, o Funchal segue a tendência da Região, apresentando uma descida de 7,4% durante o mesmo período, custando o preço do metro quadrado 13,5 euros. A variação mensal foi de -0,2%.

Ainda assim, e conforme noticia hoje o DIÁRIO, a capital madeirense é o município do País com mais de 100 mil habitantes que, no último trimestre de 2023, registou a maior subida homóloga no valor dos arrendamentos: 23.3%.