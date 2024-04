Comprar casa na Madeira custa agora 2.954 euros por metro quadrado

O índice de venda do portal 'Idealista' dá conta que os preços das casas na Região Autónoma da Madeira apresentam uma subida de 2,7% neste primeiro trimestre do ano face ao trimestre anterior. Neste sentido, comprar casa na Madeira tinha um custo de 2.954 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de Março, tendo em conta o valor mediano.

O relatório trimestral de preços de venda revela, ainda, que em relação à variação mensal, a subida foi de 1,5% e a anual de 21,6%.

Santana (11,9%) foi a região onde os preços mais subiram, seguindo-se da Calheta (8,4%), Câmara de Lobos (8%), Ribeira Brava (6,3%), Santa Cruz (6,3%), Ponta do Sol (5,1%), Funchal (2,2%) e Machico (0,9%).

Ainda assim, o município mais caro para comprar casa é o "Funchal (3.260 euros/m2), seguido por Calheta (3.207 euros/m2), Ponta do Sol (2.844 euros/m2), Ribeira Brava (2.597 euros/m2), Câmara de Lobos (2.420 euros/m2) e Santa Cruz (2.065 euros/m2). Em contrapartida, os mais económicos são Santana (1.627 euros/m2) e Machico (1.660 euros/m2)", refere o índice.

Já na Ilha Dourada as habitações subiram 0,9% durante o período em análise, fixando o preço do metro quadrado em 2.273 euros/m2.

Funchal é a terceira capital portuguesa mais cara para comprar casa

No primeiro trimestre, os preços das casas subiram em 13 capitais de distrito, com Vila Real (8,7%), Castelo Branco (3,8%), Évora (3,8%), Viseu (3,6%), Leiria (2,9%), Porto (2,7%), Lisboa (2,4%), Coimbra (2,3%), Funchal (2,2%), Setúbal (1,8%), Braga (1,8%), Santarém (1,2%) e Faro (1%). Em Bragança (0%), Aveiro (0%) e Viana do Castelo (-0,2%) os preços mantiveram-se estáveis nesse período.

Por outro lado, os preços desceram em Beja (-5,1%), Ponta Delgada (-4,6%), Guarda (-4,2%) e Portalegre (-1,8%).

Tal como tem sido a tendência, a capital portuguesa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, registando-se 5.569 euros por metro quadrado (euros/m2). Seguem-se as cidades do Porto (3.546 euros/m2) e Funchal (3.260 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (2.926 euros/m2), Aveiro (2.496 euros/m2), Setúbal (2.300 euros/m2), Évora (2.088 euros/m2), Viana do Castelo (1.885 euros/m2), Coimbra (1.867 euros/m2), Braga (1.794 euros/m2), Ponta Delgada (1.788 euros/m2), Leiria (1.455 euros/m2), Viseu (1.453 euros/m2) e Vila Real (1.257 euros/m2).

Já as cidades mais económicas são Guarda (773 euros/m2), Portalegre (800 euros/m2), Castelo Branco (896 euros/m2), Beja (908 euros/m2), Bragança (931 euros/m2) e Santarém (1.199 euros/m2).

Lisboa é o distrito mais caro para adquirir uma habitação

Analisando por distritos e ilhas, as maiores subidas de preços tiveram lugar em Vila Real (3,3%), Leiria (3%), Lisboa (2,9%), ilha da Madeira (2,7%), Porto (2,6%), Viseu (2,5%), Faro (2,1%), ilha Terceira (1,8%), Beja (1,6%), Coimbra (1,3%), Braga (1,3%), Aveiro (1,2%), Setúbal (1,1%), ilha do Pico (0,9%), ilha do Faial (0,9%), ilha de Porto Santo (0,9%), Santarém (0,8%), ilha de Santa Maria (0,6%), Bragança (0,6%) e Guarda (0,6%).

Por outro lado, os preços desceram na ilha de São Jorge (-4,1%), Castelo Branco (-4%), Évora (-3,6%) e Viana do Castelo (-1,4%). Já em Portalegre (-0,5%) e ilha de São Miguel (-0,4%) os preços mantiveram-se estáveis.

De referir que o "ranking dos distritos mais caros para comprar casa é liderado por Lisboa (4.008 euros/m2), seguido por Faro (3.321 euros/m2), ilha da Madeira (2.965 euros/m2), Porto (2.581 euros/m2), Setúbal (2.472 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.273 euros/m2), Aveiro (1.687 euros/m2), ilha de São Miguel (1.629 euros/m2), Leiria (1.604 euros/m2), Braga (1.520 euros/m2), Viana do Castelo (1.437 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.413 euros/m2), Coimbra (1.410 euros/m2), ilha do Pico (1.374 euros/m2), ilha do Faial (1.314 euros/m2), Évora (1.273 euros/m2), ilha de São Jorge (1.218 euros/m2), ilha Terceira (1.173 euros/m2) e Santarém (1.135 euros/m2)", lê-se no índice de venda do 'Idealista'.

Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (708 euros/m2), Portalegre (717 euros/m2), Castelo Branco (832 euros/m2), Bragança (877 euros/m2), Vila Real (972 euros/m2) e Beja (1.071 euros/m2).

Preços subiram 2,87% na Região Autónoma da Madeira

Durante o primeiro trimestre de 2024, os preços das casas apenas desceram no Alentejo (-1,5%). Por outro lado, os preços subiram na Região Autónoma da Madeira (2,7%), seguida pelo Norte (2,6%), Área Metropolitana de Lisboa (2,6%), Centro (2,3%) e Algarve (2,1%). Na Região Autónoma dos Açores (0,3%) os preços menos mantiveram-se estáveis durante este período.

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.632 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.321 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.954 euros/m2) e Norte (2.159 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.431 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.443 euros/m2) e o Alentejo (1.502 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa.

A concluir, para realizar o índice de preços imobiliários do portal 'Idealista' é explicado que são analisados os preços de oferta "(com base nos metros quadrados construídos) publicados pelos anunciantes do idealista. São eliminados da estatística anúncios atípicos e com preços fora de mercado".

É, também, incluída a "a tipologia 'moradias unifamiliares' e descartamos todos os anúncios que se encontram na nossa base de dados e que estão há algum tempo sem qualquer tipo de interação pelos utilizadores. O resultado final é obtido através da mediana de todos os anúncios válidos de cada mercado", conclui o relatório.